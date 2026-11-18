國家通訊傳播委員會（NCC）2023年間有條件核准台灣大哥大、台灣之星合併案，要求業者應優化網路性能、繳回超額頻寬等，以維護產業發展及用戶權益。台哥大不服遭下「緊箍咒」，提行政訴訟請求撤銷附加條款，台北高等行政法院今判決駁回。

台哥大2022年間申請合併台灣之星，NCC於2023年1月間有條件通過，考量到資源合理分配、有助產業發展、維護用戶權益等因素，祭出附加條款要求業者優化網路性能，並將超額頻寬繳回或轉讓給其他電信事業。

NCC也規定，台哥大若未限期改正，卻擅自使用無線電頻率，將依電信管理法規定，裁處50萬元以上500萬元以下罰鍰，並通知停止使用。

未料，台哥大遲未處置超額頻譜，持續違規發射訊號，遭NCC多次處以怠金與裁罰，前後累計960萬元，直至2024年9月才申請繳回。業者不服提行政訴訟，請求撤銷網路性能調整、繳回超額頻寬等附加條款，或以無前述附加條款核准通過。

北高行審酌，檢視NCC附加條款內容，目的在於確保2事業在網路整併、調整過程及完成整併後，整體網路性能及服務品質不因此降低，並藉由限期完成基地台建置及達成人口涵蓋率等要求，使原用戶能及早、實質享有合併所帶來的網路效益。

針對超額頻寬部分，NCC也請頻寬主管機關、數位發展部參與聽證會，透過程序參與、提出鑑定意見及討論協商後，一併將主管單位立場納入附加條款中。

此外，NCC訂定履行期限為2024年6月30日，已充分考量本案合併的業者規模、所涉技術內容、他國類似電信合併案例的合理履行期間及學者、產業界意見，均屬合法有據。

北高行認為，NCC所作出的附加條款與核准合併間，具有正當且合理的關聯。再者，同時期還有遠傳電信與亞太電信合併案進行，NCC均給予相似的條款內容、相同的履行期限，其中遠傳電信甚至提前完成，因此技術層面上是完全可行。

北高行指出，又以台哥大資本規模及營運資源而言，對於合併後超額頻寬處理所需的人力、工期、程序與風險，早在申請之際就該預見並充分評估準備，提前做好規劃及籌備，來確保合併順利完成，業者卻主張無法限期達成並不合理，一審判決駁回。仍可上訴。