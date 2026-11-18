台中商業銀行前董事長王貴鋒擔任台中銀及台中銀保險經紀人公司負責人期間，涉嫌掏空公司近11億元，供租購超跑、豪車、招待所、私人飛機及贊助賽車賽事等私人豪奢生活。新北地方法院今再度開庭，曾搭乘台中銀公務專機的一名台中地產大亨和電視台資深製作人證稱，自己是與王貴峰出國公務考察，及利用人脈邀請重量級台商出席台中銀越南辦事處開幕，目的均有公務成分。

該名在台中當地頗有名氣的蔡姓地產大亨表示，自己是從事土地開發及旅館經營的建商，與台中銀往來近20年，往來金額動輒數十億，曾兩度隨王貴峰搭乘台中銀租來的公務專機，一次是前往蒙古考察當地房地產，另一次則是前往馬來西亞，配合政府新南向政策會見當地拿督，討論台中銀納閩分行籌備事宜。

蔡男供稱，當時王貴峰認為台灣各家銀行已經太多，打算積極從事海外布局，無論是馬來西亞、日本、越南都有考慮，自己也常跟著王出國到處看看有無投資機會。後來他覺得出國搭私人飛機不錯，有意自費承租，2018年4月台中銀保經曾招待他一次飛泰國旅遊，並希望他能向同行商場好友協助推廣業務，2018年11月又透過台中銀自費租了一次專機前往越南從事私人旅遊。

另名當年橫跨三台的黃姓資深電視製作人，曾擔任某間整合行銷公司董事，是王貴峰多年好友，他供稱，2023年9月台中銀越南辦事處開幕，自己曾運用人脈邀請台灣數間在越南有設廠的龍頭級上市公司派員前往捧場，王貴峰因此邀請他一同搭乘公務專機前往。

之前2017、2018年間，他也曾多次隨王搭專機前往新加坡、福岡、琉球、北海道等地，都是因為王貴峰要到當地出差，專機還有多餘空位，王於是邀請他搭「順風機」前往當地旅遊，落地後便各忙各的，沒有多過問王的公務。

公訴檢察官今天也聲請傳喚一名台中銀總務科施姓女員工作證，了解台中銀、台中銀保經公務車派遣的細節與流程，並追問公司對於王貴峰所承租如賓士、邁巴赫、勞斯萊斯和超跑奧斯頓．馬丁的掌握情形。施女則供稱，公司平時派車都有一定程序，但有一把鑰匙留在司機處，畢竟若公司臨時假日要派車，不可能叫員工休假上班填派車單跑流程。