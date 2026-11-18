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涉賄選遭求刑5年 桃市議員候選人林昭賢打破沉默回應
桃園市議員候選人林昭賢今年4月、8月參加龍潭區母親節、父親節表揚活動時，在會場外送床墊等禮品，地檢署以涉嫌賄選違反選罷法，昨天提起公訴具體求刑5年。林昭賢打破沉默，今晚在臉書強調會審慎面對。
林昭賢透過臉書表示，選舉進入最後階段，這段時間網路上出現了一些關於他的不利訊息，也讓許多關心、支持他的朋友擔心，他謝謝大家的關心與鼓勵，也請大家先不要過度擔憂，不要因未經完整釐清的資訊受影響，競選團隊會審慎面對，並透過合法途徑處理，讓事情回歸事實與法律來釐清。
林昭賢說，他始終抱持認真做事、誠懇服務的初心，相信每一件事情都應該經得起檢視，面對這些風風雨雨，他不會因此停下腳步，更不會辜負一路支持他的鄉親，越是這時候，越需要大家的信任與鼓勵，請大家安心，一起穩住腳步堅持到最後一天，每一位願意相信、陪伴、支持他的好朋友，他都點滴放在心裡，他會繼續努力做好該做的事，也會勇敢面對每一個挑戰。
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