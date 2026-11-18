立委陳昭姿今在立法院表示，台北地檢署法警室規定每日請假人數上限25人，且採抽籤制，有法警連抽4次都抽不到，「如仍請假即以曠職恐嚇」，經媒體報導後，北檢晚間發四點澄清，強調法警休假人數上限25人，已接近總員額3分之1，非以限制或剝奪同仁請假權益為目的，相關報導與事實不符。

聲明首先指出，該署法警須負責人犯戒護、值庭、提訊、候訊、警衛及其他臨時、特殊勤務等業務，各項勤務均涉司法程序正常進行及機關安全，具有每日持續運作及一定最低人力配置之業務需求。

而為兼顧機關勤務正常運作、同仁休假權益及整體勤務負擔之公平性，依北檢法警室人力配置及實際勤務需求，就每日休假人數訂定上限為25人，接近該署室總員額之三分之一，並非以限制或剝奪同仁依法請假之權益為目的。

第二， 該署法警室相關規範對同仁臨時疾病、突發身體不適或家庭發生緊急事故等非可事先預見情形，訂有相應之請假及處理機制，並非於當日休假人數達一定人數後，即不問個案事由一律不予准假，亦非無就診預約單或相關證明就一律不予准假。實際個案仍依其申請假別、具體事由及相關法令規定辦理，兼顧同仁依法請假權益，以及機關維持基本勤務量能之必要。

第三、北檢法警室請假作業方式，事假、病假、家庭照顧假與身心調適假均列為優先順位，如同日請假人數超過得准假人數時，為求公平起見，由法警室依抽籤程序辦理，以決定准假順序。抽籤是於當日尚有可准假名額，而同順位申請臨時補休、休假人數超過剩餘名額時，以抽籤方式決定准假順序。

第四、北檢法警室同仁加班時數，可自行選擇請領加班費或是申請加班補休，未加以限制，完全尊重法警同仁個人意願，法警室辦理同仁差勤及請假案件，均依公務人員請假規則及相關差勤規定辦理，建立明確之差勤處理程序，使請假事由、假別及出勤紀錄能於合理期間內確定，其中設有補充資料、敘明原因及依實際情形辦理適當假別機會，是基於覈實核假及差勤管理的必要所為程序管理措施，絕無刻意設置嚴苛門檻。