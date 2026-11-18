北市宋姓飼主2025年間將愛犬Adam送寵物美容，卻因店家疏失未關籠或繫綁，導致狗狗衝出店外被車撞死，令飼主心碎提告求償150萬元。台北地院審理，認為店家確實應負過失責任，一審判賠犬隻費用、廣告費等90萬元，但因人與寵物間關係不在民法得請求精神慰撫金的保障範圍內，其餘60萬元判決免賠。

全案源於去年9月4日下午，宋姓飼主將愛犬Adam送至北市寵物店「Hello!Dream PARK」進行寵物美容，卻因店家未將犬隻關入籠內或繫綁，導致Adam趁隙跑出店外，在忠孝東路四段及延吉街路口遭車輛撞擊死亡。

飼主痛訴，Adam為迷你美國牧羊犬，外貌相當可愛，獲得廠商青睞並接拍廣告，除有3支影片已公開上線，合約還剩餘9次拍攝機會尚未履行，如今已無法兌現。

飼主表示，他與Adam間已建立深深依附關係，Adam的死不僅讓他悲痛欲絕，還使他患有失眠、焦慮等症狀，受有精神上痛苦，憤而對店主提告求償，請求給付犬隻購買費45萬元、損失的45萬元廣告費及精神慰撫金60萬0001元，合計150萬餘元。

店主即梁姓寵物美容師喊冤稱，本店早在2023年已結束營業，基於部分老客戶的信任，才受託在她住處提供寵物美容服務。還原案發過程，Adam起初情緒平穩並安坐在沙發上，未料送貨員一開門，犬隻便衝出發生憾事。

梁女指出，案發後她立刻將Adam送醫也陪同處理後事，事先支付火化費用2萬元，並希望以10萬元賠償和解，但飼主卻動輒言語施壓、踹門叫罵等，雙方撕破臉。

北院審酌，根據飼主提出的寵物買賣契約、青年冠軍登錄證明書、國際血統認證書、培訓及比賽照片等，除當初有支付價金及40萬元尾款，考量Adam具冠軍頭銜，父親也是美國冠軍登錄犬，市價多落在40萬至50萬元，飼主就犬隻部分求償45萬元有理。

北院表示，另飼主與廠商簽約，約定從去年6月1日起可12次承租Adam進行拍攝宣傳，租金每次5萬元，扣除廠商已支付3次費用14萬9970元，飼主仍有9次可預期利益45萬元，店主也應賠償，一審合計判賠90萬元。

至於精神慰撫金60萬元，北院認為，飼主雖主張與Adam情同家人，牠的死亡與失去至親並無差別，但民法保障的是人格及身份法益，如身體、健康、名譽或父母監護權、配偶關係等遭受重大侵害時，才可請求給付精神慰撫金。

北院考量，飼主因失去寵物陪伴及情感寄託，而感到精神痛苦，但本質上並非飼主自身身體、健康遭受侵害，飼主與Adam也不是法律上的父母、子女或配偶，民法中並未將人與寵物間的關係納入保障範圍，無從類推適用，此部分判決免賠。仍可上訴。