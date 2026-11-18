道路交通管理處罰條例規定，若是肇事致人受傷而逃逸會被吊銷駕照，而最高行政法院大法庭今統一法律見解，認為若一律都吊銷駕照過於嚴苛，裁定道交條例規定肇事致人受傷「故意逃逸」者才能吊銷駕照，也就是若不知道自己肇事而離開現場者，不用吊照。

林姓民眾2023年10月19日晚間9時許，駕駛租賃小客車行經新竹市道路時擦撞機車騎士，導致對方膝蓋、手肘、手腕擦挫傷，林未採取救護措施，也未立即通知警察到場，反而開車離去。警方認為林「駕駛車輛肇事致人受傷而逃逸」開單舉發，林被裁處吊銷駕駛執照。

林不服提行政訴訟，一審判決勝訴、撤銷處分，新竹監理所提上訴，最高行承審庭認為案件涉及的道交條例第62條第4項規定，有法律爭議且歷來判決見解也存在歧異，有統一法律見解的必要性，提案大法庭裁判。

道交條例第62條第4項規定「前項駕駛人肇事致人受傷而逃逸者，吊銷其駕駛執照；致人重傷或死亡而逃逸者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領」。

最高行大法庭經10月20日言詞辯論後，昨日宣示裁定認為道交條例第62條第4項規定，關於駕駛人應受處罰的逃逸行為，其責任條件應限於故意。

大法庭認為，條文所稱的「逃逸」，意指駕駛人知悉肇事、為躲避責任而逃離現場，規避追查，而予以加重處罰，因此認定能處罰的對象僅限於「知悉肇事而故意逃逸」的駕駛人。

大法庭指出，吊銷駕照限制持有人受憲法保障的行動自由，對於以駕駛汽車為職業的人或其他工作上高度倚賴汽車為工具者，例如送貨員、餐車業者而言，除行動自由外也涉及限制工作權，對駕駛人權利限制甚鉅。

裁定指出，如駕駛人主觀上不知悉肇事，自然沒有規避責任的想法，縱使離開事故現場，應受責難程度也屬輕微，若一律吊銷駕照實在過苛，基於比例原則，道交條例第62條第4項規定關於駕駛人逃逸行為的責任條件，應限於故意。