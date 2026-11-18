駕駛人肇事致人受傷後離開現場是否一律吊銷駕照，見解不一。最高行政法院大法庭今天公布統一法律見解，「逃逸」須以故意為限，若不知發生事故離去，不應以肇事逃逸吊銷駕照。

現行道路交通管理處罰條例第62條第4項規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事致人受傷而逃逸者，吊銷其駕駛執照；致人重傷或死亡而逃逸者，吊銷駕照，並不得再考領。由於相關規定對駕駛人權益影響重大，法院對於逃逸行為是否包括過失，出現不同法律見解。

最高行政法院大法庭昨天作成115年度大字第2號裁定，統一法律見解，認定駕駛人應受處罰的逃逸行為，其責任條件應限於故意，不包括過失。

裁定並指出，吊銷駕照涉及人民受憲法保障的行動自由，對職業駕駛人更可能影響工作權，不能一律處罰。

本案起因於林姓男子民國112年10月19日晚間9時34分許，駕駛租賃小客車行經新竹市北區一處道路時，與林姓女子騎乘的普通重型機車發生擦撞，造成女騎士左膝、左手肘擦傷，以及左手腕、左大腿挫傷等傷害。

林男事故後未對女騎士採取救護措施，也未立即通知警察機關到場，且未經女騎士同意便駕車離去。新竹市警察局認定林男涉及駕車肇事致人受傷而逃逸，依法製單舉發。

交通部公路局新竹區監理所於113年7月19日裁處林男吊銷駕駛執照。林男不服提起行政訴訟，台北高等行政法院地方行政訴訟庭判決撤銷原處分，監理所不服提起上訴。

台北高等行政法院高等行政訴訟庭審理後，因各法院對於道路交通管理處罰條例所定逃逸行為，究竟限於故意或包括過失，存在法律見解歧異，裁定移送最高行政法院統一見解。

最高行政法院第一庭受理後，認為高等行政法院第二審判決確有法律見解的積極歧異，經徵詢其他各庭仍未獲一致見解，因此提案交由大法庭審理。

大法庭指出，行政罰法第7條第1項雖規定，違反行政法上義務的行為，非出於故意或過失者不予處罰，但不代表所有行政處罰規定都必然同時處罰故意及過失行為，仍須依個別法律的文義、立法沿革、規範目的及合憲性解釋判斷。

大法庭認為，道交條例所稱「逃逸」，依通常文義及規範功能，本身就包含行為人的認識與意欲，亦即駕駛人知道發生事故，卻為躲避責任而決意離開現場，導致責任難以追查。

裁定指出，立法之所以對肇事逃逸加重處罰，在於駕駛人明知發生事故，卻故意逃離現場，規避責任追查，以及救護傷者、保持事故現場完整、通報警察等必要處置義務，具有主觀上的惡意，因此應以故意作為處罰要件。

大法庭進一步指出，吊銷駕照將限制人民受憲法保障的行動自由，對以駕車為職業，或工作高度仰賴汽車的駕駛人，例如送貨員、餐車業者等，更涉及工作權限制，對人民權利影響甚鉅。

如果駕駛人主觀上不知道發生事故，自然沒有規避責任及逃避處置義務的意圖，即使離開現場，應受責難程度仍較輕微，若一律吊銷駕照，恐有處罰過重的疑慮。

大法庭並舉例，道交條例所稱肇事，可能包括非因駕駛人故意或過失所造成的事故。如果駕駛人對造成他人重傷或死亡並無故意或過失，又因輕微過失未察覺事故而離開現場，卻遭吊銷駕照且終身不得重新考領，顯然過於嚴苛。

因此，大法庭基於比例原則，採取符合憲法保障人民權利的解釋，認定道交條例第62條第4項所規定應受處罰的逃逸行為，責任條件應限於故意。

本件大法庭由審判長吳東都等9名法官組成，法官陳國成、高愈杰提出不同意見書。大法庭已統一相關法律見解，至於林男個案是否構成故意逃逸，仍須由受理法院依具體事證審認。