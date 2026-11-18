金門檢警調持續追查地方選舉賄選案，最新查獲一名蔡姓樁腳涉嫌替某議員候選人以現金買票，專案小組昨天發動搜索，拘提蔡姓樁腳並通知10名選民到案，查扣賄款及選民自動繳回款項共10萬5千元。檢察官漏夜偵訊後，認蔡男涉投票交付賄賂罪嫌重大，且有逃亡、串證之虞，深夜向法院聲請羈押禁見，法院裁准。

金門地檢署指出，檢察官掌握蔡姓樁腳涉嫌替金門縣某議員候選人進行現金買票的相關事證後，隨即指派檢察官指揮金門縣警察局及法務部調查局福建省調查處組成專案小組，積極追查賄選金流及相關涉案人員。

專案小組於昨日持法院核發的搜索票，前往1處地點執行搜索，並拘提蔡姓樁腳到案，同時通知10名選民接受調查，行動中查扣現場相關款項，另有選民主動繳回疑似賄選款項，合計金額達新台幣10萬5千元，相關金流及案情仍由檢警調深入釐清。

檢察官經漏夜訊問後，認蔡姓樁腳涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》第99條第1項，涉及投票交付賄賂及預備行求賄賂罪嫌重大，且有相當理由認為有逃亡、勾串共犯或證人的可能，為避免影響後續偵查及證據保全，於昨日深夜向福建金門地方法院聲請羈押禁見，並獲法院裁准。

金門地檢署強調，賄選不僅違法，更嚴重侵蝕民主制度、破壞選舉公平，任何以金錢或利益交換選票的行為，都將依法嚴查到底。檢方呼籲選民珍惜手中的選票，堅守「不買票、不賣票」原則，不讓金錢介入選舉、左右民意。檢方也提醒，若民眾發現疑似賄選、買票或其他違反選舉規定情事，可撥打免費檢舉專線0800-024-099，分機4。檢方已建立檢舉人身分保密機制，保障檢舉人安全，盼民眾踴躍提供線索，共同維護金門廉潔選風。