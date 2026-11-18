公視前董事徐瑞希曾名列民眾黨不分區立委第17名，前年認為立委黃珊珊主導提案立法助長財團剝削移工，而在臉書發表退黨聲明，但她主張未正式申請退黨，而提告確認黨員資格存在，一審判決她勝訴，民眾黨提上訴，台灣高等法院今逆轉改判徐女敗訴，無法保佑黨員資格，可上訴。

徐瑞希2023年8月31日加入民眾黨，並在隔年度提名不分區立委第17名，因認為黃珊珊主導提案立法剝削移工，而在2024年8月24日於臉書發表退黨聲明。

徐瑞希主張，她從未向民眾黨正式表達退黨之意，且聲明也不符章程；臉書公開貼文是針對不特定多數人，且是抒發個人理念與黃珊珊不同，沒有退黨之意，她的文章沒有標註或分享給民眾黨，不算是對民眾黨表示要退黨的意思，她也沒有以書面申請退黨，仍應具黨籍。

一審認為依照民眾黨章程規定「年齡滿十六歲並具有中華民國國籍者，認同本黨理念，得申請入黨，經本黨核可後為本黨黨員。黨員得以書面通知退黨」，應指黨員有退黨權利，並以書面方式為之。

一審指出，徐瑞希僅聲明表示退黨，不符退黨程序而不生效力，且徐女發表聲明之後，仍為持續以黨員身分收到民眾黨全國黨員中心的電子郵件來信，通知相關權利義務事項，判決徐女黨員資格存在。

民眾黨提上訴，高院則認為，章程規定黨員「得」以書面通知退黨，而非「應」，可見民眾黨黨員沒有一定要以書面方式才能退黨，難認「書面」退黨生效要件。

高院指出，徐瑞希聲明沒有設定限制閱覽權限，可見明確向包括民眾黨在內的不特定人表示退黨之意，且時任黨主席柯文哲當天也以LINE轉貼聲明傳送給徐女，可見徐女表示退黨的意思，已於同日到達民眾黨，而生退黨之效力，民眾黨註銷黨籍沒有違反正當法律程序，改判徐女敗訴仍沒有黨員資格。