九合一選舉倒數10天，刑事局今天公布選舉假訊息案件統計，今年截至11月16日，全國警方已受理251件，其中村里長選舉78件最多，近7成案件涉及網路，臉書、Threads是主要平台；9月以來受理142件，占總數逾半，目前已有145件、193人移送法辦。

刑事局統計，今年1月至8月受理109件，9月增加至39件，10月更攀升至62件，創今年單月新高，11月截至16日也有41件，9月以來合計142件，占全年受理案件56.6%。相較刑事局11日公布的219件，短短數日又增加32件。

值得注意的是，假訊息案件並非集中在直轄市長、縣市長選舉，反而以基層選戰最多。刑事局分析251件案件，村里長選舉有78件，占31.08%居冠，其次是直轄市議員59件、占23.51%，縣市議員及鄉鎮市長各28件，縣市長25件，直轄市長則有14件。

從散布管道來看，251件中有170件涉及網路，占67.73%，非網路案件81件，包括黑函、文宣誹謗等。網路案件以臉書78件最多，Threads有60件居次，LINE則有20件；若以訊息型態區分，文字127件、圖片24件、影音16件，顯示目前警方受理的網路假訊息案件，仍以文字為最大宗。

刑事局另提供2022年地方選舉數據，當年網路案件95件、非網路78件，今年截至11月16日，網路案件已增加至170件，非網路則為81件。相較之下，網路案件增加幅度明顯。

刑事局也舉出司法案例，今年地方選舉期間，有民眾在Threads聲稱接獲民調電話，指提問內容偏向特定市長候選人，涉嫌虛構接獲民調電話情節，檢方10月15日依加重誹謗罪嫌起訴，並求刑8個月。

警方歸納選舉假訊息常見手法，包括抹黑候選人及親友、扭曲地方施政、捏造民調選情、冒用機關或媒體名義、誤導投票資訊及散布作票傳言等6類。刑事局提醒，依選罷法規定，意圖影響候選人當選與否，散布謠言或不實訊息，足以損害公眾或他人者，最高可處5年徒刑；若以候選人深度偽造影音等方式犯上述罪行，最高可處7年徒刑，呼籲民眾收到可疑訊息應先查證，避免觸法。