吳姓駕駛行經台北市松山區找不到車位，將車停在他人一樓的庭院，屋主報警，檢方依無故侵入建築物罪起訴；法院審理，吳認罪，台北地院判吳罰金8000元，如易服勞役以1000元折算1日。可上訴。

吳2025年10月15日下午5時37分許，駕車在台北市松山區民權東路三段106巷15弄覓找停車位，見由豐越國際貿易有限公司所承租1樓房屋的庭院未停放車輛無人看管，即將車子停放其內。

檢察官偵辦認為，吳明知庭院雖未設置大門，但從外牆結構看來，明顯可知屬於房屋的一部分，未經同意不得擅自進入，卻先將地上的三角錐挪移，再將車子停放庭院內，已侵入由王姓公司代表人管領的建築物，吳犯無故侵入建築物罪。

判決書指出，吳為貪圖停車利益，妨害他人公司的正常營業，考量吳在法院訊問時才坦承犯行，雖宣稱欲與王洽談和解事宜，但法院安排調解卻未到庭，後態度不佳，考量他犯罪動機、目的、手段等，依法量刑。