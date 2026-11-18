蔣姓女子今年1月18日搭乘王姓男友轎車，至台南永康區娃娃機店，見懸掛在機台上塑膠袋內商品無人看顧，挑選內含日式矽膠洗頭刷及汽車掛勾的塑膠袋後離開，經店家報警處理。她辯稱以為沒人要，男友也說可以拿走；男友證稱是開玩笑，沒想到她竟當真。法官認蔣女犯竊盜罪處罰金3萬元。

檢方起訴，蔣女當晚10時許，搭乘王轎車至娃娃機店，見懸掛在機台上塑膠袋內所裝商品，均無人看顧，進入店內徒手竊取機台上塑膠袋內日式矽膠洗頭刷、汽車掛勾各1個，得手後旋即搭車離開現場。店家發現後報警處理，經警調閱監視錄影畫面，循線查獲。

她否認竊盜，辯稱她以為這些物品是別人不要物品，而且男友告知該處物品可以拿走，她才進入店內挑選並取走。

檢警依監視器錄影畫面發現，蔣女抵達現場後即進入店內拿取物品而離去，經監視器完整拍攝。而該物品是放置在店內娃娃機台旁，並非棄置於路旁、垃圾堆置區或其他足認所有人已拋棄場所，因而將她起訴。

王則證稱，曾向女友表示現場物品可以拿走，但當時是開玩笑，未料女友竟當真而進入店內取走物品。

台南地院認為，所取走日式矽膠洗頭刷外觀尚有完整紙盒包裝，客觀上足認仍具經濟價值，一般具通常智識能力成年人均足以知悉，此類置放於店內且包裝完整商品，並非得任意取用無主物。而蔣女所辯是誤認為遭人丟棄之物，與客觀證據及一般社會經驗法則均有未合，應屬事後卸責之詞，不足採信。

台南地院審酌，蔣女不思以正當方式取得財物，竟擅自竊取他人所有物品，侵害他人財產法益。惟考量其竊得財物價值非鉅，且遭竊物品業經警方查扣並發還店家，財產損害已獲相當程度填補，以及她犯後否認犯行態度等一切情狀，認蔣女犯竊盜罪處罰金3萬元，可易服勞役。