聽新聞
0:00 / 0:00
高雄前鎮區里長候選人摸彩送電鍋腳踏車 還送禮行賄遭聲押15萬交保
高雄市前鎮區陳姓里長候選人為迅速拉抬知名度，藉著私人宮廟舉辦音樂同歡會，提供電鍋、腳踏車等高價家電摸彩，並與主持人在台上高喊「凍蒜」拉票，甚至還前往選民家中送禮，雄檢昨（17）日發動搜索約談，訊後向法院聲請羈押陳女，法官今裁定15萬元交保。
檢方調查，50歲的前鎮區陳姓里長候選人（女），今年5月才將戶籍遷入選區，為提高能見度，今年8月趁前鎮某宮廟舉辦40 周年慶里鄰音樂同歡會機會，提供電鍋、電風扇、腳踏車等高價禮品，陳女還提醒到場里民拿取摸彩券，並與主持人高喊「凍蒜」，尋求里民投票支持。
此外，陳女得知里內有2戶共6名選民已經搬離，但戶籍仍設在該里，竟與前里長的配偶趙林姓女子共同前往對方目前居處，致贈高價糕點禮品尋求支持。
雄檢接獲情資，由主任檢察官鄭博仁、檢察官簡婉如指揮高雄市調查處、前鎮警分局、移民署高雄專勤隊共組專案小組，昨天搜索傳訊後，認定陳女與趙林姓女子涉犯投票行賄罪嫌，檢方複訊後諭知趙林姓女子10萬元交保，並向法院聲請羈押陳女，經法院裁定15萬元交保候傳。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。