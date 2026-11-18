高雄市前鎮區陳姓里長候選人為迅速拉抬知名度，藉著私人宮廟舉辦音樂同歡會，提供電鍋、腳踏車等高價家電摸彩，並與主持人在台上高喊「凍蒜」拉票，甚至還前往選民家中送禮，雄檢昨（17）日發動搜索約談，訊後向法院聲請羈押陳女，法官今裁定15萬元交保。

檢方調查，50歲的前鎮區陳姓里長候選人（女），今年5月才將戶籍遷入選區，為提高能見度，今年8月趁前鎮某宮廟舉辦40 周年慶里鄰音樂同歡會機會，提供電鍋、電風扇、腳踏車等高價禮品，陳女還提醒到場里民拿取摸彩券，並與主持人高喊「凍蒜」，尋求里民投票支持。

此外，陳女得知里內有2戶共6名選民已經搬離，但戶籍仍設在該里，竟與前里長的配偶趙林姓女子共同前往對方目前居處，致贈高價糕點禮品尋求支持。

雄檢接獲情資，由主任檢察官鄭博仁、檢察官簡婉如指揮高雄市調查處、前鎮警分局、移民署高雄專勤隊共組專案小組，昨天搜索傳訊後，認定陳女與趙林姓女子涉犯投票行賄罪嫌，檢方複訊後諭知趙林姓女子10萬元交保，並向法院聲請羈押陳女，經法院裁定15萬元交保候傳。