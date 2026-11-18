陳姓男子今年8月搭乘新北捷運三鶯線時，與其他乘客發生糾紛，亮出美工刀恐嚇對方，幸立即遭制伏逮捕，無人受傷。新北地院依恐嚇公眾罪判陳男有期徒刑4月，得易科罰金。

根據判決書，陳姓男子今年8月15日上午10時許搭乘捷運三鶯線，列車行經鶯歌車站至台北大學站期間，因不滿遭同車孩童不慎踩踏，與孩童家長爆發口角，陳男隨即從口袋掏出美工刀，向孩童家長亮刀恐嚇。

三峽警分局指出，陳男當時雖已取出美工刀，但刀刃尚未推出就遭旁邊民眾制伏，周圍乘客也緊急報警，警方迅速趕抵台北大學站逮捕陳男，現場無人受傷。

合議庭審理認為，陳男在捷運上手持美工刀恐嚇對方，讓周邊乘客心生畏懼，自我克制能力顯然不足，更助長社會暴戾風氣；但審酌其犯後坦承犯行有悔意，依刑法恐嚇公眾罪處有期徒刑4月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。可上訴。