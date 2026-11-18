蔡姓市民在台北市中正紀念堂自由廣場焚燒符咒紙，警方認為他危害他人安全，依社會秩序維護法移送法辦；台北地院認為，蔡燒符咒火勢的大小，並未逾越民間信仰焚燒金紙的程度，不會對社會安全有危害，裁定不罰。可抗告。

台北市政府警察局中正第一分局移送指出，蔡上月1日18時50分，在自由廣場前以打火機點燃並焚燒符咒紙，構成於公共場所、房屋近旁焚火而有危害他人安全之虞，請法官裁處。

法律規定，社會秩序維護法第68條第1款規定，無正當理由於公共場所、房屋近旁焚火而有危害安全之虞者，可處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。

蔡辯稱，他只是要協助主辦單位活動進行，且認為此屬於言論自由一環，事前也有討論並確認過不會造成現場的危險，活動現場均有做好防災措施並備有防火毯、金爐等。

法官審查認為，依警方蒐證照片，蔡是將符咒紙丟入金爐內焚燒，並無延燒至附近房屋之虞，當時焚燒符咒紙的火勢處於可控管的狀態下，火勢的大小，也未逾越民間信仰焚燒金紙的程度，難認對社會安全有何危害可言，蔡應不罰。