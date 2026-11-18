行政院洗錢防制辦公室今舉辦「2026年成果發表會」，並由洗防辦執行秘書羅韋淵報告「APG全球第五輪整備方向暨年度進度」，說明今年在防制洗錢、打擊資恐及資武擴方面的推動成果，展現政府強化跨部會合作、深化國際接軌的決心。

洗防辦表示，防制洗錢工作不僅仰賴法規制度的完善，更需要各機關發揮協調合作效能，並結合金融機構及相關產業共同落實。面對跨境犯罪型態日益複雜及新興科技帶來的風險，未來將持續推動法制與監理精進、強化國際合作、深化公私協力及擴大教育宣導，全面提升我國防制洗錢、打擊資恐及資武擴的整體效能，以更完善的制度與執行成果，迎接2030年APG全球第5輪相互評鑑，守護國家金融秩序與社會安全。

洗防辦說，在國際參與方面，我國今年7月參與於汶萊舉行的亞太防制洗錢組織（APG）年會，10月赴法國巴黎參與防制洗錢金融行動工作組織（FATF）大會，並受邀分享法務部調查局偵辦洗錢案及運用金融情報追查不法所得的實務經驗。此外，台灣高等檢察署建立的「可疑帳戶預警中心」機制，也獲FATF於11月發布的相關報告收錄，展現我國打擊詐欺及洗錢犯罪的實務成果獲國際肯定。

制度精進方面，洗防辦針對跨境犯罪集團洗錢風險，推動法規修正及行政措施改善，包括強化高風險投資案件實質受益人及資金來源查核、完善公司登記資訊，並於今年4月成立「DNFBP專責工作小組」，邀集相關權責機關定期研商，強化指定非金融事業或人員之監理及可疑交易申報。同時，透過資訊交流平台促進公私部門分享防詐情資，提升金融機構及相關業者的風險辨識能力。

教育宣導方面，洗防辦結合台灣閱讀節及統一發票盃路跑等活動推廣全民防詐觀念，並辦理金融機構及會計師、律師、地政士、銀樓與虛擬資產業者等專業教育訓練，觸及專業人士逾千人；今年也舉辦兩場國際研討會，邀請國際專家就跨境司法合作、虛擬資產及非金融事業監理等議題進行交流，為下一輪評鑑預作準備。

行政院洗錢防制辦公室主任兼法務部政務次長黃謀信開幕式致詞，強調透過加強監理與執法機 關之實務交流，展現政府打擊洗錢與資恐、資武擴的堅定決心。圖／法務部提供