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新北恐怖情人不滿分手…酒駕持刀殺進前女友家傷人 殺人未遂遭訴
新北市一名賴姓男子日前不滿與邱姓女友分手，先在今年5、6月間，多次傳送欲買刀砍死邱女和同住邱弟的恐嚇簡訊，持利器劃破邱弟汽車輪胎，最後在今年7月8日晚間，酒駕持刀直闖邱家，遭邱弟拒絕進門後持刀攻擊其腹部與左手，導致邱弟失血過多昏倒，所幸及時送醫撿回一命。新北地檢署依恐嚇、毀損、不能安全駕駛、侵入住宅及殺人未遂罪嫌起訴賴男。
檢警調查，賴、邱2人分手後，賴男自今年5月23日至6月10日間，接連傳送「他再不回來，我一個一個砍死」、「昨天買了兩把刀準備砍你們」、「我的脾氣快要爆發了」等恐嚇簡訊給邱弟。
今年6月11日凌晨，賴男騎機車至邱女住處社區外的停車場，持不詳利器劃破邱弟座車2個後輪胎，2天後又餘怒未消重返停車場，再劃破邱弟座車2個前胎。賴男見兩姊弟仍無反應，最後在今年7月8日晚間，先在新北市鶯歌區某宮廟喝下約600CC的威士忌，再酒駕騎機車前往邱女住處尋仇。
同日晚間近9時，賴男抵達邱女住處大門後敲門，邱弟應門發現是賴男，立刻拒絕其進入屋內，出手推開賴男，並呼叫邱女報警。不料此時賴男竟從背包內拿出一把折疊刀，朝邱弟左腹刺入，將邱弟推開後繼續走向屋內邱女所在處。
邱弟即便負傷仍試圖奪刀，雙方於是發生拉扯，過程中邱弟左手虎口遭嚴重割傷，仍奮力拿起一旁的板凳攻擊賴男頭部，才終於迫使賴男鬆手，邱弟見狀則立刻將掉落的折疊刀踢往遠處。
邱弟經緊急送醫，受有3.5x2公分開放性傷口的左腹穿刺傷、左手切割傷合併掌部肌肉及神經血管損傷。警方到場後發現，涉嫌行凶的賴男渾身酒氣，經測酒測值達0.47毫克，因此一併追究其酒駕刑責。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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