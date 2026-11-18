高姓男子長期情緒不穩，今年8月又破壞家中物品、不斷囈語「看到別人看不到的人想請大家吃飯」，嚴重影響同住的高母作息安寧，士林地檢署清查後認定高男涉嫌違反保護令，偵結依家庭暴力防治法起訴。

起訴指出，高男因長期情緒不穩，士林地方法院2011年12月30日做出輔助宣告，由高母擔任輔助人，母子平時同住一處。高男2025年間因涉家庭暴力之妨害自由罪，經士林地院判刑10月確定，2026年8月5日執行完畢。士林地院2025年12月22日核發民事通常保護令，令高男不得對高母家暴或騷擾，效期1年。

高男2026年8月30日晚上10時許至隔日上午7時許，因未按時服藥導致情緒不穩，在住處房間內持續持剪刀隨意剪切物品，並反覆囈語「能看見別人看不到的人，要請大家吃飯」、「我的20多萬元不見了」，高母多次安撫勸阻無果，生活作息及居住安寧被嚴重影響，報警求助。

士林地檢署檢察官清查社工等相關證人證述、保護令及現場員警密錄器畫面，認定高男涉嫌家庭暴力防治法「違反保護令罪」，偵結依法起訴。

偵查時，高母指稱孫子們都知道高男狀況不穩定，「孩子是我們的責任，也是他（高男）的命」，懇切希望司法能幫忙高男強制就醫，醫好再回家。檢方參考李姓社工意見，認為高母雖對高男有深厚羈絆及照顧意願，但家屬的支持系統已無能為力，若未施以妥適照護和拘束，難保高男不再對家屬施暴。

檢方考量，高男於徒刑執行完畢5年內再犯，是累犯；又因高男涉案時辨識行為能力有顯著減低情形，適用減刑要件，建請法院審酌。為預防高男再犯，兼顧實質治療需求，建請法院宣告令高男進入相當處所監護處分，若法院審理後認定高男病況無拘束自由監護處分必要，也請宣告保護管束，命高男在管束期間完成治療或處遇。