陳姓工人因討不回血汗錢又遭對方譏諷「傻白甜」，去年8月凌晨持鐵鎚、陶瓷刀闖入林、盧姓兩名前同事觀音區租屋處行凶，桃園地院國民法官庭審理後，依殺人罪判殺1人無期徒刑、殺另1人19年10月徒刑，應執行無期徒刑，可上訴。

犯罪事實指出，47歲男子陳家榮與林姓、盧姓死者原本都是新北市緣承工程公司員工，陳於2025年5月間曾交付林男6萬5000元，委託林協助匯款，但事情未辦成，後來陳男雖討回部分3萬元，認為對方仍應將剩餘3萬5000元返還，於是向林、盧兩人討錢，雙方在LINE上發生爭執。

2025年7月26日林男傳line「只會隨便糊弄你而已！！」、「畢竟你又付不起責任 和錢！！」、「到底誰傻白甜！？欸！！你都46歲了囁！！ 做任何事情錢為首！！」等內容訊息給陳男， 他直到8月2日凌晨零時，才在觀音區長春街租屋處看到這些訊息，隨即傳送「你是想找一條不歸路是不是」給林男，於是萌生殺意。

陳凌晨0時35分許，帶著鐵鎚及陶瓷料理刀，步行約5分鐘到林、盧的租屋處，他沒走正門進去，而是從屋後空地攀爬進入陽台；盧男發現有人闖入，隨即將陽台落地窗關上，陳男持鐵鎚砸破玻璃，強行進入屋內。

陳先持鐵鎚朝盧男頭部敲擊，造成額頭撕裂傷，接著拿陶瓷料理刀朝盧男左胸第4肋間刺入，傷口深達約14公分，刺傷左側肺臟、心包膜及心臟。盧男受傷後逃進廁所，將門反鎖躲避。躲進廁所的盧男則因左胸遭刺，造成心臟、肺臟受傷及大量出血、氣血胸，於凌晨2時55分宣告死亡。

陳接著轉向仍在房內的林男，持刀朝其手部、背部及腹部等處多次砍刺；林男全身約有46處刀傷，另有心臟、脾臟銳器傷及左手肘血管斷離等傷勢，因大量出血引發低血容性休克，於案發當天凌晨2時30分宣告不治。

陳男行兇後，於凌晨0時58分許沿原路攀爬離開，徒步返回自己的租屋處，並將陶瓷料理刀及鐵鎚丟棄在住處2樓後方的遮雨棚及空地。直到凌晨1時9分許，他才拿手機撥打110報警自首。

警方與消防人員獲報到場後，進入屋內發現林男倒臥房間地板，盧男則反鎖在廁所內，隨即分別將兩人送往桃園醫院新屋分院及聯新國際醫院急救，但仍回天乏術。

國民法官庭審酌陳男僅因債務糾紛及遭林男傳訊息辱罵，竟持鐵鎚、刀子闖入兩人住處行凶，造成兩人死亡，對被害人家庭帶來難以抹滅的傷害，犯罪侵害生命法益的情節重大。

合議庭認定，陳男是在警方尚未發現他是犯罪嫌疑人之前，就自行撥打110報警，坦承自己涉及本案，並配合警方調查、逮捕及後續司法程序，符合刑法第62條自首要件，依法減刑。

此外，陳男在法院審理期間坦承犯行，法院考量被害人家屬及訴訟參與人所表達的意見，以及陳男的前科、素行、教育程度、家庭經濟狀況與健康情形。陳男自述患有持續性憂鬱症、延續性悲慟障礙症及酒精使用障礙症，法院並將犯罪動機、目的、手段及造成的危害一併納入量刑。

國民法官法庭依殺人罪，就盧男部分判處有期徒刑19年10月、林男部分判處無期徒刑，合併應執行無期徒刑，並褫奪公權終身。陳男持以行凶的刀子及鐵鎚犯案工具沒收。全案仍得上訴。