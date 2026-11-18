為防範跨國鎮壓，法務部擬修正反滲透法，法務部長鄭銘謙今天說，修正草案已送行政院審查，草案增訂跨國鎮壓罪，加重相關罪責。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部、司法院、內政部警政署等機關，針對「刑事偵查拘提、搜索及扣押程序之合法性與人權保障—檢討誘騙搜索及違法取證之證據能力」、「司法人員輪班制度與健康權保障之檢討」進行專題報告並備質詢。

民主進步黨立委范雲表示，國際自由聯盟今年通過3項挺台決議，譴責跨國鎮壓，明確指出中國對台灣不具有合法管轄權跟主權，呼籲民主國家拒絕配合，並加強國際合作等。

范雲說，法務部應完善制定跨國鎮壓明確定義，先前法務部表示，擬修正反滲透法，加重跨國鎮壓罰則，目前進度為何。

法務部長鄭銘謙表示，跨國鎮壓相關規定增訂於反滲透法，修正草案目前已送行政院審查，其中「境外敵對勢力」及「跨境鎮壓」定義，是修法重點之一。

鄭銘謙說明，草案初步定義「跨境鎮壓」為境外敵對勢力為干預我國秩序、民主體制，跨越國界針對個人、群體或我國公務員發動攻擊，達到自我審查言行的寒蟬效應之目的。

鄭銘謙指出，目前跨國鎮壓相關案件，是依個資法、刑法傷害、殺人未遂、侮辱、恐嚇等罪處罰，但遠遠不夠，希望透過修法遏止跨國鎮壓犯行，避免妨害國家民眾憲政表意自由及民主生活方式。

鄭銘謙表示，草案明文增訂「跨國鎮壓罪」，防止境外敵對勢力妨害他人表意自由，如先前脫口秀演員黃逸豪案，或妨害公務員行使權利等。

范雲追問，不少案件中，負責跟蹤、蒐集情資的都是在台徵信業者，是否加重徵信社、中間人罪責，以及修法是否納入受害者保護機制。

鄭銘謙說，草案針對「在台協力者」已作相關處理。被害人保護部分，其他部會正研議增訂專法，法務部會就法制上進行協助。反滲透法修正草案已送行政院審查，會加速送入立法院。