萬里開發公司董事長洪岳鵬涉嫌勾結台中商銀多家分行4名經理、2名襄理，幫他開人頭戶、轉帳額度每日2000萬，洗錢高達36億元；台中商銀再提民事訴訟，主張萬里公司欠借款5167萬5000元，因負責人洪犯罪遭羈押，要求一次清償，台中地院認為有理由，判萬里、洪應全額給付，可上訴。

萬里開發公司董事長洪岳鵬涉嫌勾結台中商銀多名分行經理、襄理，涉洗錢36億元。圖／調查局提供 台中地檢指控，洪岳鵬（46歲）是土地開發業者，長期經營多家公司和台中商銀維持高額授信、存款交易往來，因而和多名經理、職員熟稔，洪因參與詐騙、賭博集團，為利洗錢積極滲透銀行體系，拉攏4名經理、2名襄理替他開戶、護航。

檢方查，6名分行主管2024年9月、10月起，因洪上門稱友人名下12間公司有開戶需求，濫用職權使這12間無實際經營的虛設商號開戶、調高轉帳額度每日高達2000萬元，觸發疑洗錢警示通報時還護航延遲通報，讓詐團洗錢36億元，依銀行法等起訴7人。

洪落網後遭羈押多時，台中地院考量他資產也已被扣押並交付護照，且證人詰問完畢，今年9月16日裁定他500萬元交保，戴電子腳環科技監控。

台中商銀提民事訴訟，主張萬里公司2025年8月12日邀同洪岳鵬為連帶保證人，向銀行借款5460萬元，自2025年8月22日至2032年8月22日止，按月攤還本金、利息。

台中商銀說， 萬里至今仍欠5167萬5000元本金、利息及違約金，洪今年3月23日因涉嫌犯罪遭收押，依約該借款視為全部到齊，全額求償。

洪岳鵬抗辯稱，自己今年3月23月遭羈押起，萬里公司都有按時償還本金，且借款主要作為商業營運、調度資金，如遭終止將影響金流造成營運困難，反控台中商銀突然要求一次清償，背於誠信原則而屬於權利濫用，主張駁回。

台中地院查，雙方契約中規定，立約人或其負責人因犯罪嫌疑被收押或起訴者，無須事先通知或催告，原告得就立約人對原告之一切債務隨時減少對立約人之授信額度或縮短借款期限，或視為全部到期，而洪犯罪遭收押，認定台中商銀主張有依據，判萬里、洪應給付台中商銀5167萬5000元。