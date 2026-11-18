高雄左營區鄭姓里長參選人涉嫌利用重陽節活動發放物資，以爭取選民投票支持，橋檢發動搜索並傳喚9人到案說明，檢察官訊問後，認鄭女涉嫌違反選罷法，諭知新台幣10萬元交保。

橋頭地檢署今天發布新聞稿說明，鄭姓里長參選人涉嫌於10月14日利用社區活動中心舉辦重陽節活動，召集多名志工透過名冊簽領及提供兌換券方式，向參加活動並具有投票權的里民，發放每份市價逾250元的物資，包含5公斤白米、調和油、餅乾及飲料等，涉嫌藉此爭取選民投票支持。

檢方表示，昨天指揮高雄市政府警察局楠梓分局、左營分局及刑事警察局電信偵查大隊第三隊執行搜索2處，並傳喚鄭女及8名證人到案說明，經檢察官訊問後，認為鄭女涉違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票賄賂罪嫌重大，但無羈押必要，諭知10萬元交保。

橋頭地檢署強調，將持續結合檢、警、調，查察各類賄選情事，追查不法金流及相關犯罪事證，以維護選舉公平與民主法治，若民眾發現任何賄選或不法情資，應提出檢舉，共同拒絕賄選，維護廉潔的選舉環境。