Toyz挨揍「超派鐵拳」，日前出獄開直播喊「如果時間能夠重來，我那天一定往死裡打！」圖／摘自Toyz YT 實況主Toyz（本名劉偉健）2024年間遭網紅超哥（本名黃伯超）及林姓助理痛毆，讓超哥吃上刑事官司遭判刑6月定讞，易科罰金18萬元結案。民事部分，Toyz加碼對超哥提告求償205萬元，台北地院今審結，一審定今年12月16日宣判。

香港籍知名電競網紅Toyz原為英雄聯盟前職業選手，退役後轉戰實況與YouTube頻道吸引大票粉絲，卻在2021年間因販賣大麻煙彈遭判刑4年2月，後於2024年5月入監服刑，今年10月獲假釋並遭驅逐出境。

本案源於2024年1月間，Toyz到超哥開設的日式料理店直播用餐，因當場批評醋飯難吃，讓超哥動怒相約餐廳外談判。未料，超哥一氣之下竟大打出手，甚至邊打邊罵「殺死你」、「如果你一天還在台灣就別想活著」，導致Toyz頭部受有撕裂傷及多處挫傷。

Toyz事後對超哥及趁亂動腳的林姓助理提告。北院簡易庭審理，一審依共犯傷害罪，各對超哥、林男判刑6月、2月，均得易科罰金，並經二審駁回上訴定讞。

刑事部分，超哥最終繳交18萬元罰金免關。民事部分，Toyz主張他挨揍後無法露面開直播，造成事業連續5日停擺，再對超哥、林男提告求償，包括工作損失、精神慰撫金等，共205萬元。

北院今開庭審理，Toyz、超哥本人都沒現身，僅委由律師到庭，並引用歷次答辯書狀內容，未多補充意見，庭訊短短3分鐘即結束。全案辯論終結，一審定今年12月16日宣判。

Toyz對於挨揍「超派鐵拳」始終耿耿於懷，即便刑事官司開庭時仍在獄中也堅持「連線」，遠距視訊向法官怨說判太輕。出獄後，他日前首度直播再提及頭部留下的傷疤，坦言至今仍長不出頭髮，更稱「如果時間能夠重來，我那天一定往死裡打！」

庭訊後，媒體追問Toyz的委任律師，Toyz現在在香港嗎？是否有表示什麼意見？開庭前有無視訊討論？律師簡短表示「沒有」、「不便透露」後隨即離去。