針對民眾黨立委陳昭姿爆料台北地檢署的法警若請病假要採「抽籤制」，檢方表示，制度是因應正常的勤務所需，如果法警真的身體不適，一定會安排他們休假。

有檢察官表示，北檢法警室控管法警一日休假人數本來訂有上限30人，月前才因勤務需求調整為25人，理由是因應檢察機關業務量增大。

檢察官說，部分法警動不動就請假規避勤務，造成檢察官開庭沒有法警值庭，平均1名法警要顧3到4個偵查庭，法警值勤人數不足，有時問案的檢察官還要親下法檯提示卷證，庭訊效率也不佳。

不具名的檢察官表示，如果法警提出合理的需求，一般都會准假，真的身體不適也會安排他們休假，不過，有些人明明沒病卻稱要休「身心調適假」 ，人力規畫困難，因此才會重新調整請假機制，大部分檢察官、書記官也滿意新方案。