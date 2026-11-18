基隆市安樂區陳姓里長候選人，被人檢舉宴請里民及招待旅遊涉嫌賄選。檢察官今天指揮警、調執行搜索，並約談陳男釐清案情。

陳男在2022年也參選里長，當年有4名候選人，陳男落選，但是第2高票。今年里長選舉，陳男再次參選，與4年前贏他的現任鍾姓里長對決。

基隆地檢署接獲檢舉，指陳男利用發放獎學金、免費招待旅遊及邀里民餐敘等方式，尋求里民支持，涉嫌賄選。

檢察官掌握相關事證後，向基隆地方法院聲請搜索票，今天指揮基隆市警局刑警大隊、警四分局和調查局基隆市調查站，前往陳姓候選人住處及競選辦公室執行搜索，將陳帶回調查，並約談接受招待出遊、用餐里民。

警、調目前正在詢問陳男等人製作筆錄，預計傍晚時陸續將人移送檢方複訊。基檢表示，案件仍在偵辦，將待告一段落後再對外說明。