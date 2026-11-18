全球最大手機鏡頭製造廠大立光3年前被控盜用德商MVTec的「HALCON」軟體，連同黃姓總處長等10人被依違反著作權法起訴；台中地院經2年半再開庭，大立光以涉及營業秘密主張不公開審理，德商告訴代理人批大立光想減輕輿論壓力，審判長諭知今暫以不公開程序，但不代表以後都不公開。

台中地檢2023年8月11日搜索大立光，2024年4月19日依違反著作權法起訴黃姓總處長等10人，因全案涉及國內外重要企業，中檢當時拒絕說明，直至被媒體揭露質疑傾向加害人，才被動說明絕無偏頗，被害德商也接連砲轟遭差別待遇。

台中地院2024年5月31日首開庭，當時包括大立光公司訴訟代理人、黃姓總處長均表示不認罪；德商MVTec負責人Olaf Munkelt當天也跨海來台出庭，並自費口譯全程翻譯。

Olaf Munkelt庭後受訪說，大立光惡意破解他們「HALCON」軟體，利用該技術製成產品給蘋果、三星等世界知名客戶「汙染整個產業鏈」，他們身為被害人，檢察官不讓他們閱卷，連被害數量、金額都不知道，猶如「家裡遭小偷了，還不能知道被偷多少東西」。

中院2024年5月31日開過一次準備程序庭，時隔近2年半，今才又再開庭，承審合議庭也經變動。

審判長高增泓今詢問大立光、黃姓總處長，及告訴代理人等，就本案採公開、不公開審理表示意見，大立光的辯護律師謝祥揚表示，依智慧財產案件審理法第55條第1項規定，聲請不公開審理，其餘被告也同謝意見，或表示「不希望公開。」

德商的告訴代理人律師林正疆說，大立光主張本案營業秘密不存在，其主張產能部分，大立光董事長林恩平多次受訪談及產能，從財務報表也可輕易判斷，用產能主張涉營業秘密要求不公開審理，欠缺合理依據。

林也說，本案應探討的犯罪情節是，盜版軟體被安裝在多少電腦上，不等於公司有多少電腦投入產能，他更直言，大立光等想規避公開審理程序，藉此減輕社會輿論壓力。

高增泓並諭知，經評議後認為本案是否有營業秘密尚需確認，為免造成不可恢復損失，今準備程序暫採不公開審理「但不代表後續審理程序均不公開。」