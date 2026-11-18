如興公司在2018年併購中和公司期間，爆發內線交易案。某不動產估價事務所因受託鑑價得知併購計畫，將消息洩漏給郭姓合夥人，郭男再轉告葉姓男子。葉男重押融資買進107張中和公司股票，獲利21萬餘元。一、二審原未扣除手續費及證交稅，認定其不法所得為22萬餘元，最高法院發回更審後，更一審近日審結，依內線交易罪，判葉男2年、緩刑4年，並沒收實際獲利21萬325元。

判決指出，如興公司為擴張版圖，於2018年初計畫間接取得中和公司53.41%股權。同年1月30日雙方高層達成共識後，如興公司委託某估價事務所進行不動產鑑價。該事務所陳姓所長得知併購內線後洩漏給合夥人郭男，郭男再將「明牌」報給好友葉男。

葉男在重大消息明確後、公開之前，於同年2月26日利用不知情的妻子帳戶，以融資及現股方式大舉買進107張中和公司股票。消息公開後，葉男陸續出脫持股，狂撈一筆。

葉男在法庭上雖坦承買股，卻矢口否認內線交易，辯稱買賣全憑自己看大盤判斷，並不知道如興要併購中和。

但法官根據郭男證詞，確認郭男曾明確告知如興可能併購中和的利多消息，同時葉男平時並無融資重押單一檔股票的習慣，認定其辯詞為卸責之詞。

更一審近日審結，法官審著，葉男已繳回全數犯罪所得，也無前科，重新依最高法院見解扣除證交稅與手續費後，精算其實際獲利為21萬325元，判刑2年，宣告緩刑4年，期間付保護管束，需向公庫支付10萬元及接受5場法治教育，全案仍可上訴。