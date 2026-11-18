蔡姓男子因先天心疾與眼疾無錢治療，加上妻子受前夫拖累背負高額債務將入監，蔡男持刀朝妻子胸口連刺兩刀後再自殘，兩人送醫撿回一命，法官審酌兩人深厚情誼與悲慘處境，蔡男也未下重手，認定已無再科刑必要，判決免除其刑，不用入監。

判決指出，蔡姓男子因身患疾病，經濟狀況不佳又負債累累，連詳細檢查的費用都籌措不出來，其妻則遭前夫拖累，扛下巨額債務並捲入詐欺案面臨牢獄之災。

今年6月，蔡男持刀朝妻子胸口連刺兩刀，隨後再自殘，當天晚間9時許，蔡母回家後見蔡男咬著布團躺在床上，妻子則倒在廁所，將兩人緊急送醫，才將兩人從鬼門關前救回。檢方偵結，依謀為同死而受託殺本人未遂罪，對蔡男提起公訴。

高雄地院審理後，法官審酌，蔡男本就因病所苦、無力就醫，加上妻子官司逼近，走投無路下才相約同死，其動機與漠視他人生命的惡質犯罪迥然有別，若科以重刑，顯有過當之虞，最終判決蔡男免刑，扣案雙刀沒收。全案仍可上訴。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線