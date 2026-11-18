嘉義市議員選舉傳出現金賄選案！嘉義地檢署接獲情資，查獲嘉義市西區某市議員候選人李姓樁腳，涉嫌以每票1000元現金行賄選民，檢警調專案小組持續追查蒐證，檢察官昨天再次傳喚李姓被告及11名證人到案說明，訊後認定李男涉嫌重大，向嘉義地方法院聲請羈押禁見，上午法院裁准。

嘉義地檢署表示，這起賄選案由檢察官呂雅純指揮法務部調查局嘉義市調查站、嘉義縣調查站，以及嘉義市警察局刑事警察大隊、第二分局與嘉義縣警察局朴子分局組成專案小組偵辦。

專案小組追查發現，李姓男子是嘉義市西區某市議員候選人的樁腳，涉嫌為使特定候選人順利當選，向具有投票權的選民交付每票1000元現金，並約定選民投票支持特定候選人，涉嫌違反公職人員選舉罷免法行賄罪。

檢方指出，檢察官呂雅純14日聲請羈押李姓被告，但法院當時裁定以10萬元交保。專案小組並未因此停止追查，持續蒐證後，17日再次傳喚李男到案，並通知11名證人說明。檢察官訊問後，認為李男犯罪嫌疑重大，且有羈押原因及必要性，再度向法院聲請羈押禁見，今天上午獲准。

嘉義地檢署強調，公平、公正選舉是民主政治的基石，賄選不僅破壞選舉制度，也侵害民主價值，檢警調將持續以嚴查速辦原則查察賄選，呼籲民眾切勿以身試法，共同維護乾淨選風。