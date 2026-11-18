桃園市某婦女關懷協會溫姓前理事長涉嫌於今年9月5日於某社區發展協會理監事會後，自費席開4桌宴請有投票權選民，並替李姓市議員候選人拉票。桃園地檢署昨發動搜索，傳喚温女及12名證人到案，訊後認定涉賄選罪嫌重大，諭知溫女15萬元交保。

桃園地檢署襄閱主任檢察官吳靜怡指出，溫姓女子曾任某區婦女關懷協會理事長，為協助桃園市第九選區（楊梅區）李姓市議員候選人順利連任，涉嫌利用地方社團活動場合，安排餐敘招待具有投票權的選民，藉此爭取支持。

檢警調掌握情資指出，温女於今年9月5日中午，利用楊梅區高榮社區發展協會召開理監事會議的機會，會議結束後，邀集協會成員及高榮里許姓里長等地方人士，前往楊梅區某餐廳聚餐，席間共開4桌，每桌5000元，總計2萬元，均由温自行支付，受邀出席者免費吃。

檢方認為，温女招待的對象具有選舉投票權，且席間不僅提供免費餐飲，還替李姓議員拉票，尋求與會人士在市議員選舉中投票支持，涉嫌以飲宴方式向選民提供不正利益。

桃檢接獲情資，檢察長張春暉指派檢察官李佳紜指揮法務部調查局新北市調查處及新北市警局刑事警察大隊偵辦。檢警調經過多方蒐證，認為調查時機成熟，昨天傳喚温女及相關證人共12人到案說明，釐清餐會籌辦過程、費用來源、出席人員，以及席間是否涉及替特定候選人拉票等情節。

檢察官深夜訊問後，認定温女涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項，涉及對有投票權人交付不正利益罪，犯罪嫌疑重大，但考量尚無羈押必要，諭知以15萬元具保。

桃園地檢署表示，公平、乾淨的選舉是民主政治的基石，對於假借各種名目行賄選之實的行為，將秉持「無底限、無上限、無時限」原則，持續加強查緝。檢方也呼籲民眾，若發現賄選情事，可撥打0800-024-099免費檢舉專線轉4，共同維護選舉公平。