鄭姓男子長年照顧患病的母親，2024年9月29日，鄭男因藥劑量問題與母親發生爭執，累積的壓力迫使他持刀從背後猛刺母親頸部多達33刀，導致母親大量出血傷重不治，檢方偵結後依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴，全案將交由國民法官審判。

檢方調查，鄭男和患有精神疾病的母親同住，家中還有父親跟胞姊，母親則由鄭男一人擔負照護責任。

2024年9月29日，鄭男因用藥劑量問題與母親發生口角爭執，當日下午5點多，鄭男依家人要求前往輕軌機廠站推輪椅接引母親返家，兩人回到前鎮區住處後，鄭男見家中只有他與母親在場，長照累積的壓力感湧上心頭，於是持紅灰色調理刀待母親進入三樓陽台後隨即關閉大門，繞行至母親背後瘋狂刺擊與揮砍。

鄭母全身從頭到頸、肩、背及左手共33處銳力傷（包含19處穿刺傷及14處切割傷），其中左頸靜脈與動脈及右頸動脈遭刺破斷裂，倒臥血泊中。

當天傍晚6時許，鄭男家人陸續返家，坐在一樓的鄭男見胞姊、父親在場，隨即告知他殺了母親，家人葉母緊急送醫，最後仍傷重不治。

高雄地檢署偵查時，檢察官認定鄭男涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌，偵結依法提起公訴，由於本案涉及家庭暴力與重罪，後續將移由國民法官進行審理。

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