南投縣余姓男子因糾紛相約談判破裂，夥同林姓友人攜帶兩把非制式手槍，在竹山鎮街頭朝誤認的仇家車輛連轟5槍，幸未造成傷亡。一審依持非制式手槍於公共場所開槍射擊等罪，判余7年8月。余不服提起上訴，主張自己只朝輪胎開槍，強調有裝設心臟支架，請求法官減輕其刑。台中高分院近日審結，駁回上訴。

判決指出，余男與林男因故與人發生糾紛，2024年9月18日晚間8時許，相約對方在林男經營的茶行談判。雙方不歡而散後，余男指示不知情的張姓友人開車載他們上街尋仇。林男帶上先前取得的兩把非制式手槍，並在車上將其中一把交給余男。

當晚11時許，一行人行經南投縣竹山鎮大明路與祖師街口時，誤認路過車輛是仇家，兩人竟當街朝該車狂轟5槍恐嚇，隨後由張男駕車逃逸。警方獲報展開追查，鎖定余男等人身分、核發拘票後，余男等人才在10月11日攜槍投案。

余男在法庭上坦承開槍，一審法官考量他在住宅區當街射擊，嚴重危害治安，判刑7年8月，併科罰金15萬元。

余男上訴指出，案發地深夜無人路過，他只針對輪胎開槍，並未造成傷亡，同時強調自己需扶養母親，又因心臟病剛裝支架，請求法官依「情堪憫恕」等規定減刑。

台中高分院近日審結，法官勘驗監視器發現，子彈不僅擊中輪胎上方板金與車門，更在路面擦出火花，隨時可能誤擊路人，犯罪情節重大不符減刑要件，近日將上訴駁回，維持原判，全案仍可上訴。