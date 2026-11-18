台電高屏供電區營運處資控組前經理彭雲忠，利用掌管變電所電力監控設備工程採購大權，在任內大肆向廠商索取賄賂、收受工程回扣，甚至洩漏標案條款與預算給特定廠商圍標，收受金額達455萬餘元，橋頭地方法院今天上午宣判，認定彭雲忠犯下7項貪汙罪，合併判處有期徒刑10年、褫奪公權4年，犯罪所得全數沒收，行賄的廠商同樣遭判刑，兩家涉案公司的得標不法利得也遭沒收。

橋頭地院指出，彭雲忠於2018年4月至2021年12月間擔任台電高屏供電區營運處資控組經理，負責變電所電力監控設備工程採購規畫、發包及查核，未料他竟上下其手，於2020年5月起向誠諾工程技術公司王姓負責人要求每月3萬元「顧問費」至退休為止，作為護航取得東港案的代價，同年8月起又向保帆企業林姓經理索取社灣案、農一案工程款5%的回扣，保帆則同意以「設計費」名義支付。

判決指出，彭雲忠與廠商三方私下約定工程分配，由誠諾承作東港案，保帆承作社灣案、農一案，彼此不互相競標，彭雲忠並在招標前，將東港案的特定條款洩漏給王，將社灣案、農一案的預算金額及價格分析表洩漏給林，導致3案皆由約定廠商以近乎底價順利得標。

經統計，彭雲忠自2020年5月至2022年12月間，陸續收受王交付的賄款共96萬元，並分次收受林交付的社灣案回扣150萬餘元、農一案回扣161萬餘元。

除了東港、社灣與農一案外，彭雲忠在後續的RTU案、高訓案、過埤內惟案中，也以在小額報價單加註「運作費」、索取「顧問費」等手法向廠商要錢。在高訓二期案中，他更向廠商要求3%工程回扣，但廠商還沒交付，就遭調查局搜索查獲，該案以未遂論處。

橋頭地院合議庭審酌，台電為重要國營事業，彭雲忠身為主管階層，不思奉公守法，竟利用職權收受回扣與賄賂、與廠商共同圍標，並洩漏應保密的招標資料，涉及標案多達7件，嚴重破壞政府採購公平性並影響民生用電安全，考量彭雲忠於審理中坦承犯行並已繳回全部犯罪所得，且無前科，依法減刑後，合併定應執行有期徒刑10年。

至於行賄的誠諾工程技術公司王姓負責人，除行賄外，另涉與其他廠商圍標台電變電設備標案，被判應執行有期徒刑1年6月，另一罪判處有期徒刑3月、得易科罰金。保帆企業公司林姓經理被判應執行有期徒刑1年4月，另3罪合併判處有期徒刑8月、得易科罰金。兩人均坦承犯行且無前科，合議庭認為其經此教訓當知警惕，均宣告緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並須於2年內分別向公庫支付80萬及90萬元，各提供100小時義務勞務。

兩家涉案公司分別被判處罰金60萬元及40萬元，誠諾、保帆因圍標得標取得的不法利得1460萬餘元、642萬餘元，共逾2100萬元，也一併遭沒收。另王姓負責人與誠諾公司被訴要求其他廠商不投標的部分，法院認為證據不足，判決無罪。全案仍可上訴。