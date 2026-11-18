買姓男子今年3月間騎機車經台南永康區大灣東路與民族路口時，因未佩戴安全帽而遭警攔檢，反而撞擊警用機車後加速逃逸，且沿途闖越紅燈右轉、逆向超車及時速超過100公里，惟檢方認他僅消極逃逸而非刻意撞擊警車，依涉妨害公眾往來安全法罪嫌起訴，法官則判刑3月。

檢方起訴，買於今年3月21日晚間9時22分許騎乘機車，經永康區大灣東路與民族路口時，因未依法佩戴安全帽，經執行巡邏勤務員警發現，隨即依法攔查並要求他靠邊停車受檢。

他不但未停車，反而撞擊警車後加速逃逸，並沿民族路、大廟一街、太子路等道路，以高速行駛、闖紅燈、逆向行駛等違規危險駕駛方式逃竄，意圖躲避員警查緝，嚴重影響用路人、車安全，致生公眾往來危險。警方循線追查並調閱監視器畫面而查獲。

警方依密錄器畫面、警用機車毀損照片、勘驗報告及其逃逸路線圖等，認他違規闖越紅燈右轉、逆向超車、騎乘時速超過時速100公里等，涉妨害公眾往來安全罪嫌及駕駛動力交通工具妨害公務罪嫌，將他移送法辦。

檢方認為，根據警方提供密錄器畫面可知，買僅消極逃逸而撞擊警用機車，而非積極、刻意以機車衝撞方式攻擊警察或警用機車，欠缺施強暴客觀行為，雖他意欲規避攔查連續危險駕駛行為，仍難僅憑其行為，逕認他確有於公務員依法執行職務時施強暴行為，而這部分罪名不予起訴。

台南地院審酌，買為逃避警方取締他未戴安全帽、無照駕駛等違規，竟罔顧公眾安全，在道路上多次危險騎乘機車行為，危害其他用路人生命、身體及財產安全，如稍有不慎，即可能發生事故造成他人傷亡；惟念他犯後坦承犯行等一切情狀，認他犯妨害公眾往來安全罪處3月，可易科罰金。