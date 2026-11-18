北市信義區一間密室逃脫館「邏思起子」發生重大工安意外，引發外界高度關注。圖／聯合報系資料照 台北市信義區密室逃脫遊戲店「邏思起子」吳姓女員工，獨自扮演「上吊女鬼」時，因踩踏未固定的巧拼軟墊，遭道具粗麻繩勒頸，送醫搶救5天後不治台北地檢署今偵結，依過失致死、違反職業安全衛生法等罪嫌起訴邏思起子負責人古宇軒，並對邏思起子公司依法科以罰金。

吳女在密室逃脫恐怖主題「永春醫院」關卡，負責演繹上吊女鬼，須獨立約1坪的房間內，側身站在層層堆疊、高度30公分的巧拼軟墊上，再雙膝微蹲、將頸部放進懸吊天花板的粗麻繩繩圈內，配合關卡的聲光效果，轉身面對玩家，迅速下沉將姿勢轉為半蹲，雙手抓繩做出掙扎動作，隨後左右擺盪身體，模擬上吊情境，雙手拍打單面鏡，達到驚嚇玩家效果。

此案發生在今年5月10日，玩家發現遊戲關卡未進行，用對講機聯絡工作人員，負責其他遊戲主題的員工回到中控台開未發現吳女，才開始尋找吳女，並在關卡的獨立房間發現吳女全身癱軟，頸部套掛在道具粗麻繩繩圈內，緊急合力救下，送醫急救，經住院5天因缺氧性腦病變死亡。

起訴指出，負責人古宇軒對於勞工踩踏場所應保持不致使跌倒、滑倒、踩傷、滾落的安全狀態，或採取必要預防措施，而吳女工作踩的巧拼軟墊，未用繩索綑綁或用其他方式固定，且1人在獨立房間作業，房間內也沒有監視器、對講機或緊急按鈕等對外聯繫設備；吳女在表演上吊、拍打單面鏡動作，身體擺動導致巧拼晃動踩踏不穩，因重力加速度而被道具粗麻繩勒頸窒息，意外死亡。

古宇軒稱，店內沒有指定現場負責人，「永春醫院」主主題遊戲是他設計的。員工黃健修辯稱，當時不在現場，他是負責另一個主題遊戲的帶場人員。檢方認定，黃罪嫌不足，給予不起訴處分。

負責人古宇軒涉刑法過失致死、職業安全衛生法違反應有防止危害安全衛生設備及措施規定，致生職業災害罪嫌，依法起訴；邏思起子也依職安法規定科以罰金。