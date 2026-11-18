中聯公司致癌油品案，台中地檢署日前偵結起訴15人。 聯合報系資料照

中聯公司油品因一級致癌物「苯駢芘」超標，時任總經理余凌冲、廠長陳明榮，及泰山公司前、現任總經理沈怡君、蔡國樑十月交保獲釋，檢方抗告成功，台中地方法院昨重開訊問庭仍命四人交保，余、陳保釋金調高至兩千萬元、兩百萬元，沈、蔡維持兩百五十萬元，均需戴電子腳環科技監控。沈女庭訊淚訴被公司當棄子、卸磨殺驢。

檢方指控，中聯油品苯駢芘超標，運送交付福壽、福懋及泰山公司，並販賣予下游食品商，相關業者未依食安法主動通報、回收，仍持續販售，不法所得達八點八億元。

余凌冲等四人遭羈押多時，中院十月七日首開準備程序庭，八日裁定余四百萬元、陳五十萬元，沈、蔡各兩百五十萬元交保；檢方不服抗告，台中高分院認為，四人有逃亡及串滅證可能，本月十二日撤銷發回。

中院昨開羈押庭，余凌冲哽咽、泛淚地表示，原已準備捐腎給重病的妻子，但經歷羈押，太太現體重僅剩卅幾公斤，很難再動手術；陳明榮說，他已非主管，公司無人想牽連官司，不會與他聯繫。

沈怡君淚訴，她被泰山公司切割、要求離職，已被當成棄子、卸磨殺驢，自己坦坦蕩蕩、堂堂正正；蔡國樑表示，自己無逃亡、串證可能，願意配合提高保釋金。

中院審酌，余等四人嫌疑重大，有逃亡、串滅證之虞，羈押原因雖存在，但因無法證明四人有移轉財產、安排境外居住等逃亡準備，不足認定逃亡風險達羈押程度，且四人職務已有不同、證據已保全，更裁仍准予四人具保、需戴電子腳環科技監控。