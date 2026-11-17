選戰倒數計時，警調獲報指出，台北市文山區萬美里長鄧瑞興為尋求連任，涉發送吳寶春麵包店的荔枝玫瑰、酒釀桂圓等麵包，請託選民支持，警方查出鄧男曾赴吳寶春麵包店採買，今天搜索約談鄧瑞興與妻子羅瑞琴等人到案，台北地檢署訊依違反選罷法命鄧瑞興20萬交保、羅瑞琴5萬交保。

吳寶春的荔枝玫瑰麵包，其麵糰需要至少15小時發酵，浸泡荔枝酒一夜的黑葉荔枝與玫瑰，才能充分散發清香，不僅曾獲麵包大賽冠軍，還被評委盛讚「最好吃的歐式麵包 」，一顆要價390元。

據調查，鄧瑞興於9月21日晚間，在文山區萬寧街口，趁里民等候垃圾車時，手持紅色提袋，將袋內體積碩大的麵包發送給年長者，數量接近10顆，選民接下後，鄧男開口請託支持連任，涉及選舉行賄。

辦案人員調閱監視器畫面，比對鄧瑞興行蹤及麵包來源，發現鄧男曾親赴往信義區吳寶春麵包店採買，包括冠軍作品荔枝玫瑰麵包、亞軍作品酒釀桂圓麵包在內的多款麵包，並於當日發送給里民拉票。

檢警調另掌握，羅瑞琴涉於10月3日上午，提著與丈夫發送麵包時相同款式的紅色提袋，前往文山區萬美街一帶，將整袋麵包交給當地一名鄰長，檢方調查認為，羅女送禮目疑與替丈夫助選有關，訊後諭令5萬交保。

北檢今依違反選罷法指揮調查局、文山一分局搜索鄧瑞興住處及辦公室，約談鄧瑞興、羅瑞琴及7名證人到案，釐清發送麵包是否可能動搖選民投票意志。

台北市文山區萬美里長鄧瑞興發送吳寶春冠軍麵包涉賄，檢方諭令20萬交保。記者蕭雅娟／攝影