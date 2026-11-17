居住台北市某社區的邱姓男子，因與住處社區總幹事糾紛，去年多次傳訊對方稱「讓你生不如死」、「見一次打一次」等，挨告恐嚇罪，邱到案坦承傳訊但否認犯行，士林地檢署偵結依恐嚇危害安全罪嫌起訴。

起訴指出，44歲邱姓男子居住台北市內湖區某社區，屢因社區事務與社區總幹事爭執，2025年2月22日至同年5月31日間多次透過LINE傳訊或通話恫嚇對方，使社區總幹事心生畏怖，報警提告。

相關對話紀錄顯示，邱男傳訊社區總幹事稱「你在這邊我永遠不會善罷甘休，就是要每天弄你，你給我試看看，小心有流血衝突，你會發生血光之災」、「你討打」、「自找的」、「還是用垃圾丟你臉你才爽」、「你惹到我這個有執照的神經病算你倒楣」、「我讓你生不如死」、「接下來更精彩，看你有沒有命」、「我每天疲勞轟炸，每天找事給你做」、「你他X最好快離開」、「見你一次打一次」、「看你先瘋還是我先瘋」等。

偵查中，邱坦承傳訊，但否認有恐嚇犯行。士林地檢署檢察官清查相關對話紀錄及筆錄後，認定邱涉嫌刑法「恐嚇危害安全罪」，偵結起訴。