桃園地院今審理前市長鄭文燦涉及華亞科擴大案收賄，傳喚地政局長蔡金鐘作證。審判長追問市府為何由自辦重劃改採全區區段徵收，質疑公務員是否會自行變更方案；檢方要求回歸行收賄對價，辯方則稱市府依法研議，三方激烈交鋒，決策仍待釐清。

蔡金鐘表示，華亞科擴大案涉及的9.12公頃土地，若與周邊41公頃土地分別採取不同開發方式，地主可分配的土地比例將出現差異；9.12公頃若採自辦市地重劃，地主配地比例至少約55％，若採區段徵收，地主配地比例約40％至42％，兩種方式差距不小，恐釀地主權益不均，也可能引發後續爭議。

蔡金鐘證稱，2017年間市府跨局處會議，主要是針對土地開發方式進行前期研議，地政局從未受理，也未核准本案任何自辦市地重劃計畫書。都市計畫變更及開發方式的政策研議與可行性評估，主要由都市發展局主導，地政局則負責後端土地分配及徵收執行，相關程序還須經內政部都市計畫委員會審議，最後由中央決定。

審判長潘政宏對市府開發方向前後轉變提出質疑指出，市府2017年間多次召開會議，討論方向曾朝9.12公頃土地採自辦市地重劃規畫，為何到2018年3月16日會議，卻改採全區區段徵收？市府先前已朝特定方向研議，後來卻改變開發方案，背後是否有人指示。

辯方律師當庭反駁，地政局原本就不認同將土地分成兩區開發，最後改回全區區段徵收，如今卻被解讀成是市長鄭文燦指示，質疑「現在改也不是，不改也不是，難道全部算市長下指導棋？ 」審判長則表示，市長主持會議，負責整合各局處意見並作成裁示，公務員自然會依照會議結論辦理。

對於辯方強調市府是依照「工五工業區細部計畫第二次通盤檢討」結論辦理，審判長進一步質疑，若無上級要求，公務員為何會自行變更原有方案，並表示「公務員自作主張去幹這樣的事，我不相信。」庭訊焦點因此集中在當年開發方向轉變的決策過程，以及是否曾受到上級指示。

檢察官邱健盛說，檢辯雙方近幾個月不斷討論都市計畫變更及土地開發程序，卻忽略本案核心應是行賄、收賄與職務行為之間是否存在對價關係。

他指出，辯方持續以行政程序及土地開發方式作為答辯重點，若要求都市計畫程序必須完全合法，才可能認定公務員構成收賄，「那公務員永遠無法構成收賄了！」同時質疑，市府前期會議一度朝自辦市地重劃方向研議，究竟讓業者產生何種期待，仍有必要釐清。

辯方律師反駁，歷次會議距今已有多年，當時與會人員發言速度快，部分語句未必能完整呈現原意，如今針對多年前的會議紀錄逐字斟酌，可能出現不同解讀。

辯方並指出，鄭文燦在歷次會議中都曾強調，自辦市地重劃必須取得全體地主百分之百同意，當時討論自辦重劃，是因「林口工五第二次通盤檢討」已有相關規定，市府也曾給予兩年整合期，讓申請人整合地主意願，若無法取得共識，後續仍由市府主導開發。

辯方強調，兩年整合期是尊重申請人權利的安排，並非保證業者一定能取得自辦重劃資格。後來考量全體地主意願難以整合，加上中央傾向全區採取一致開發方式，市府才決定回歸全區區段徵收，目的是避免土地開發陷入訴訟，並維持地主間的公平性，並非替特定業者開後門。

辯方表示，本案涉及跨部會與極複雜的行政法規，幾次庭期陸續傳喚市府公務員與主管，各自因職掌不同，對於自辦市地重劃、區段徵收及法規門檻的理解均不盡相同，每位官員與會者都只摸到自己業務或理解的一部分，就像「瞎子摸象」，認為不能將公務員依法行政及正常政策研議抽離當時脈絡，再解讀為鄭文燦刻意替業者解套。

鄭文燦也當庭解釋，本案是依照市府同仁的專業意見及營建署行政指導辦理，他在歷次會議中主要是綜合各局處意見作成結論，若後續發現方案不可行，仍可再行調整。他並強調，始終堅持全體地主同意的要件，從未替任何人解套。

全案爭點在於，市府前期研議自辦市地重劃，後續卻改採全區區段徵收，這項政策轉變究竟是基於土地開發的專業評估，或與業者請託及鄭文燦的決策有關，檢辯雙方仍各持不同立場。審判長諭知，將再傳喚時任都發局科長歐政一出庭，釐清市府當年會議決策及開發方式調整的過程。