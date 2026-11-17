林姓女子未經他人同意或授權，冒用施姓等20人的個資訂購手搖飲、PIZZA和高階醫學保養方案等38項物品。彰化地方法院審結，依犯非公務機關未於蒐集之特定目的必要範圍內利用個人資料罪，共38罪，及犯行使變造國民身分證罪，應執行有期徒刑1年4月。

判決書指出，林女利用施姓顧客曾到她店內消費的機會，取得施姓顧客女兒的個資，又未經施姓女子同意或授權，冒用施女名義利用網際網路訂購奶茶、炸雞等食品；林姓以相同手法冒用蔡姓姻親的個資訂購食品和用品，致被害人屢屢收到訂單訊息或非其訂購的商品。

林女取得來店應徵工作的林姓女子個資，變造名字和出生年月日，以通訊軟體LINE傳送自己變造的個資取信施姓男子。

經調查，林姓利用他人個資訂購商品和食品，意在騷擾被害人，前後共38次犯個人資料保護法第41條之非公務機關未於蒐集之特定目的必要範圍內利用個人資料，及1次行使變造國民身分證犯行，犯意各別，行為不同，應分論併罰。

彰化地院審酌，林女僅因與被害人有嫌隙，率爾利用他們的個資，冒用他們的名義多次訂購商品，法紀觀念薄弱，所為應予非難，林女犯後已與被害業者、被害人成立調解或和解，賠償業者所受損害；又林女為隱瞞其真實姓名、年籍，變造國民身分證後持以行使，所為亦有不當，兼衡她的犯罪動機等、所生危害程度、自述教育程度、職業、家庭狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並均諭知易科罰金的折算標準。可上訴。