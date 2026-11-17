屏東地檢署偵辦鹽埔鄉選舉賄選案，鄉長候選人黃智麟、爭取連任鄉代候選人呂昭東及樁腳等7人，涉嫌以每票500元至1000元現金向選民買票。檢方兩波搜索，黃智麟昨訊後檢方諭令20萬元交保，呂昭東、樁腳蔡男法院今裁定收押禁見。全案累計4人遭收押。黃智麟今發聲明，絕無任何授意或參與賄選的不法行為，相信司法會還原真相、證明清白。

屏檢指出，專案小組本月9日清晨發動首波搜索，拘提樁腳王男，另發現樁腳楊男搭機到金門，疑以小三通赴大陸，隨即囑託金門地檢署在金門航空站拘提楊男，再由里港警分局專案小組押返屏東。首波行動搜索8處，傳訊選民與證人19人。

檢方查出，樁腳楊男涉嫌以投票支持黃智麟、呂昭東各500元為對價，合計每名選民1000元現金買票；樁腳王男則涉嫌以每票1000元，向選民行賄支持黃智麟。檢方認為楊、王兩人涉犯公職人員選舉罷免法，且有串證之虞，楊男另有逃亡事實，10日深夜向法院聲押禁見獲准。

專案小組向上溯源，13日再傳訊2名選民，累計查扣及繳回涉嫌賄款2萬元；16日發動第二波搜索，搜索3處，拘提黃智麟及樁腳蔡男、郭男，另傳喚鄉代呂昭東及其郭姓同居人到案。

檢方複訊後認為，黃智麟、呂昭東等5人均涉犯公職人員選舉罷免法交付賄賂及預備行求賄賂等罪嫌，並當庭逮捕呂昭東。考量呂昭東及蔡姓樁腳有串證之虞，昨深夜向屏東地院聲請羈押禁見，法院今裁定准押。黃智麟、郭姓樁腳及呂男郭姓同居人，檢方分別以20萬元、10萬元及10萬元交保。

黃智麟今在臉書發聲明，參選以來始終秉持腳踏實地、清白參選初衷，絕無授意或參與賄選的不法行為，昨天配合檢調約談，過程一切坦蕩，已依法交保候傳，完全尊重司法程序，後續全力配合調查，相信司法最終會還原真相、證明清白。

黃智麟指出，選戰進入最後關鍵時刻，任何風吹草動都可能遭有心人士渲染、操作，成為打擊選情工具。司法尚未做出最終判決前，懇請鄉親秉持「無罪推定」原則，勿輕信或轉傳未經證實的謠言；他對鹽埔鄉服務熱忱與建設承諾不會改變，持續走訪基層、傾聽民意，若有惡意抹黑或散布不實謠言，競選團隊將蒐證並依法追究。

全案目前樁腳楊男、王男、蔡男與鄉代候選人呂昭東共4人遭法院裁定羈押禁見，黃智麟等3人檢方交保，檢警擴大偵辦。屏檢呼籲，選舉將屆，買票、賣票均涉及犯罪，民眾若發現賄選情事，可撥打0800-024-099轉4檢舉，共同維護公平選舉環境。