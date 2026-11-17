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嘉義監獄38歲受刑人送醫不治！曾因販毒判16年半 相驗確認癌末病逝
嘉義監獄一名38歲陳姓受刑人，昨天因身體不適送醫，經搶救仍宣告不治。嘉義地檢署今天相驗，確認陳男罹患第四期升結腸癌，因心肺衰竭死亡，屬自然死亡。陳男過去曾因販賣海洛因遭判刑，假釋後再度涉犯販毒案，台南高分院2020年判處有期徒刑16年6月，家屬對監獄處置過程沒有意見。
警方調查，陳男昨天下午2時許因身體不適，由監所人員通報救護車，送往嘉義長庚醫院急救，經醫療團隊搶救，仍於下午4時38分宣告死亡，警方依程序報請嘉義地檢署相驗。
嘉義地檢署今天完成相驗，確認陳男因第四期升結腸惡性腫瘤導致心肺衰竭死亡，死亡方式為自然死亡，家屬對監獄處置過程沒有意見。
陳男過去曾涉及搶奪、竊盜、槍砲及毒品等案件，曾因販賣第一級毒品海洛因遭判刑，假釋出監後再度販毒。台南高分院2020年依販賣第一級毒品罪判處有期徒刑16年6月。
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