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吳寶春冠軍麵包成賄選小物 里長涉趁倒垃圾送禮拉票遭搜索約談
吳寶春冠軍麵包竟成賄選案焦點！台北市文山區萬美里長鄧瑞興尋求連任，涉嫌趁里民倒垃圾時，發送吳寶春麵包店的荔枝玫瑰、酒釀桂圓等多款麵包，請託支持。警方接獲檢舉調閱監視器，追出鄧男曾赴吳寶春麵包店採買。台北地檢署今指揮搜索鄧男住處、辦公室，約談里長夫妻及7名證人到案。
據了解，鄧瑞興涉嫌於9月21日晚間6、7時許，在文山區萬寧街口，趁里民等候垃圾車時，手持紅色提袋，將袋內一顆顆體積碩大的麵包發送給長者，數量不到10顆，並開口請託支持其連任。警方接獲民眾檢舉後展開蒐證，追查是否涉及選舉行賄。
警方調閱周邊監視器畫面，逐一比對鄧瑞興的行蹤及麵包來源，發現鄧男曾親自前往台北市信義區吳寶春麵包店採買，疑包括冠軍作品荔枝玫瑰麵包、亞軍作品酒釀桂圓麵包在內的多款麵包，並於當日發送給里民並拉票。
檢調另掌握，鄧瑞興妻子羅瑞琴涉嫌於10月3日上午7時許，提著與丈夫發送麵包時相同款式的紅色提袋，前往文山區萬美街一帶，將整袋麵包交給當地一名鄰長。檢方正進一步釐清羅女送禮目的、麵包來源，以及是否同樣涉及賄選。
台北地檢署今依違反公職人員選舉罷免法相關罪嫌，指揮文山第一警分局、台北市調查處，搜索鄧瑞興住處及辦公室，並約談鄧瑞興、妻子羅瑞琴及7名證人到案，釐清麵包採買、發送對象及涉嫌賄選情節。
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