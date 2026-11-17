基隆監獄因為教誨師誤植受刑縮刑天數，有3名受刑人提早假釋出獄。獄方今天說，15日察覺疏失馬上補救，其中1人已通知返監執行，另2人明天到地檢署報到再返監。另有2人天數算錯，但未達申請假釋條件仍在服刑，已修改回正確天數。

基隆監獄上個月有受刑人疑遭管理員施暴致死，成為外界關注焦點，現在又傳出算錯受刑人縮刑天數，提早「放人」，行政管理再次遭外界質疑。

獄方說，監獄教誨師依據行刑累進處遇條例規定，依符合縮刑條件的受刑人分數，計算縮刑時間。基隆監獄有名教誨師，15日發現有受刑人縮刑天數異常，全面清查發現有5人算錯，其中3人已依錯誤數據獲釋，但依重新計算的正確數據，應再服刑數日或十多日，另2人仍在服刑。

基隆監獄秘書朱志誠表示，15日察覺疏失即通報案件繫屬檢察署，並啟動內部查核。出獄3人中，已有1人返監執行，另2人明天會到地檢署報到執行。

朱志誠說，獄方將持續與相關單位密切聯繫追蹤受刑人動態，並已全面檢討縮刑日數複核機制，強化人員訓練與業務查核，防止再發生類似案件，並釐清本案疏失環節，依規定追究相關人員責任。