南投縣基層選舉再爆買票、幽靈人口案！南投地檢署昨查獲「二合一」現金套票賄選，縣內有候選人椿腳以對價共1500元現金，同時為鄉代、里長候選人買票；另有民眾為協助村長、里長候選人當選，找人虛遷戶籍取得投票權，今依法送辦。

南投地方法院檢察署指出，該署近日接獲以現金同時為里長、鄉民代表候選人買票情資，檢察長周士榆指派檢察官洪文心偵辦，昨指揮警調持搜索票查察，並約談10餘人，有選民坦承遭買票，且主動繳回賄款，總計扣得新台幣7500元。

檢方表示，該案為「二合一」現金套票賄選，李姓樁腳涉嫌分別以每票500元、每票1000元現金為對價，同時為林姓鄉代候選人、李姓里長候選人買票，訊後認李姓樁腳及兩名候選人涉犯涉犯行賄罪嫌重大，諭知李姓樁腳、李姓候選人各20萬元交保，林姓候選人10萬元交保，陶姓選民2萬元交保，其餘選民請回。

此外，該署昨也偵辦濁水溪沿線幽靈人口案，執行搜索4處、約談4人，查獲林姓被告為協助廖姓村長候選人連任，將戶籍虛遷至該候選人指定的親友住所；另，彭姓、葉姓2被告為支持某鄉長連任，同樣虛遷戶籍至該選區，藉此取得投票權。

南投地檢署表示，檢察官訊後認林姓、彭姓、謝姓3被告及廖姓村長候選人等均涉犯刑法及「公職人員選舉罷免法」妨害投票未遂罪嫌，分別諭知林姓被告交保5萬元、廖姓村長候選人交保7萬元，彭姓及葉姓被告各交保3萬元。

南投地檢署檢察長周士榆強調，無論是以現金買票、套票賄選，或藉由虛遷戶籍投票均嚴重破壞選舉公平，該署將持續結合檢、警、調全面查緝選舉不法，呼籲民眾拒絕賄選、勇於檢舉，若發現不法可打反賄選專線0800-024-099分機按4。

千元鈔票示意圖。聯合報系資料照