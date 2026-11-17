桃園市龍潭區尋求連任的陳姓里長，涉嫌與競選團隊及支持者以提供競選總部職位、其他補償為條件，遊說同為里長候選人的詹姓男子退出選舉。桃園地檢署昨發動搜索行動，傳喚陳姓里長等4人到案，認定均涉賄選罪嫌重大，諭知20萬至10萬元不等交保。

桃園地檢署襄閱主任檢察官吳靜怡指出，檢方接獲情資，陳男為爭取2026年地方公職人員選舉勝選，涉嫌與競選團隊成員何姓女子，以及余姓支持者、陳姓女子共4人，共同策畫遊說退選，企圖透過職位及其他補償條件，促使有意參選的詹姓男子放棄競選。

檢方調查，陳男等4人於今年8月27日下午，邀約具有候選人資格的詹姓男子見面，當面遊說對方退出選舉，並允諾日後安排陳姓男子競選總部要職及提供其他補償，希望藉此換取詹姓男子放棄參選。不過，詹男當場婉拒，並未接受相關條件。

檢察長張春暉獲悉案情後相當重視，隨即指派檢察官盧育欣指揮法務部調查局桃園市調查處及桃園市政府警察局龍潭分局組成專案小組，針對相關情資展開調查蒐證。專案小組完成初步蒐證後，昨天通知陳姓里長、何姓競選團隊成員及余姓、陳姓兩名支持者共4人到案說明，另傳喚1名證人協助釐清案情。

檢察官連夜複訊後認定，陳男等4人均涉嫌違反公職人員選舉罷免法第97條第1項，涉犯對候選人行求賄賂而約其放棄競選罪，犯罪嫌疑重大。不過，檢方認為4人均無羈押必要，分別諭知陳姓候選人、何姓女子各以20萬元交保，余姓男子以10萬元交保，陳姓女子則請回。

桃園地檢署強調，公平、公正、乾淨的選舉是民主政治的基石，隨著投票日接近，將持續強化查緝力道，秉持「有聞必查、有據必辦」原則偵辦賄選案件。民眾若發現賄選情事，可撥打檢舉專線0800-024-099，共同維護選舉公平。