中聯公司油品因一級致癌物「苯駢芘」超標，時任中聯總經理余凌冲、廠長陳明榮，及泰山前、現任總經理沈怡君、蔡國樑10月交保獲釋裁定遭撤銷，台中地院上午再開庭，經合議庭評議後，裁定余凌冲2000萬、陳明榮200萬、沈怡君250萬、蔡國樑250萬元交保，均三限、戴電子腳環科技監控，定期向警方報到。

檢方指控，中聯製造的油品苯駢芘超標，運送交付福壽、福懋油及泰山並販賣予下游食品商，相關業者未依食安法主動通報、回收，持續販售，不法所得達8億8731萬元。

余凌冲、陳明榮、沈怡君、蔡國樑遭收押多時，中院10月7日裁定4人以50至400萬元交保、科技監控，檢方不服抗告，台中高分院11月12日撤銷發回。

台中地院今上午9點半重開羈押庭，審判長陳建宇依序訊問4人，就撤銷發回裁定意見、現行職務是否會和同案證人接觸，如何防免等。

余凌冲表示，妻子患病嚴重，原已配對成功準備捐腎給對方，但經歷羈押，太太現體重僅剩30幾公斤，很難再動手術，余講到激動處哽咽、泛淚；陳明榮說，他完全遵守法院交保裁定，自己也已非主管，公司沒人想和官司牽連，不會和他聯繫。

沈怡君淚訴，泰山公司和她完全切割，上次保證金是自己籌措，她被公司要求離職，被公司當成棄子、卸磨殺驢，自己坦坦蕩蕩、堂堂正正，如實向法院陳述；蔡國樑表示，自己沒有逃亡、串證可能，願意配合提高保釋金，希望維持交保。

中聯前董事長余凌冲。聯合報系資料照