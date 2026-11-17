桃園市龍潭區市議員候選人林昭賢被控於母親節、父親節表揚活動外，分送床墊、乳膠枕給模範母親及父親並拜託支持；桃園地檢署認定林某與競選團隊3名成員涉嫌行求賄賂，依違反公職人員選舉罷免法起訴，林遭求刑5年，其餘3成員各求刑3年8月。

起訴指出，林某現無公職人員身分，早於今年元月就對外表態參選，3月26日向中國國民黨登記參選，4月2日經黨中央報准，競選團隊也已開始在地方宣傳，並非單純以卸任議員身分參與地方活動。

檢方調查，林某曾於2018年當選桃園市第二屆議員，但2022年競選連任時，以576票之差落選。2026年3月1日，他自桃園市客家文化基金會副執行長職務離職後，便積極準備重返議會，並陸續組成競選團隊，由余姓男子擔任服務處主任、古姓男子擔任副主任，劉姓女子擔任服務處秘書，負責選舉事務及相關行政工作。

林某為圖在競爭激烈的桃園市第10選舉區（龍潭區）順利當選，與服務處余姓主任、古姓副主任及劉姓秘書共同基於行求賄選犯意聯絡，分別於2026年4月25日及同年8月2日，趁著龍潭區公所分別舉辦母親節與父親節表揚活動時，率領競選團隊在會場外身穿競選背心。

林某等人假藉祝賀名義將外盒標價分別為1980元與1280元的「石墨烯微電能量床墊」及「石墨烯微電能乳膠枕」贈送給李姓等31名模範母親及莊姓34名模範父親，並當場發放印有「拼回來」及「前桃園市議員」等字樣的競選名片，懇託選民投票支持。

案經檢察官吳明嫺指揮法務部調查局桃園市調查處、桃園市政府警察局龍潭分局及新竹市警察局第二分局組成專案小組偵辦，林某等4人均坦承曾在兩場活動外致贈禮品，但否認涉及賄選。

林辯稱，自己直到2026年9月3日正式向中央選舉委員會登記前並未對外宣稱參選，只是以卸任議員及前客家局局長身分增加曝光度；過去擔任議員時，也曾在模範父親、母親表揚活動贈送禮品，並非今年才有，且贈送的禮品價值不高，沒向受贈者要求支持。

余姓主任則辯稱，林某直到8月獲得黨內提名後，才正式對外宣布參選，3月起團隊在地方宣傳，主要是希望爭取黨內電話民調支持，過去林姓候選人擔任議員時，也曾參加表揚活動贈禮。

古姓副主任說，林某直到9月3日完成登記才算正式表態參選，贈禮時還不是正式候選人，且禮品價值不高，不足以動搖選民投票意願。劉姓秘書也辯稱，送禮只是表達祝賀模範父親、母親的心意。

檢方認為，賄選並非一定要等到候選人完成正式登記才成立。林某早在2026年1月便已對外表態參選，3月26日完成黨內登記，臉書粉絲專頁更在3月25日就換上印有「拼回來」、「桃園市議員候選人」等字樣的封面照片，競選團隊也已在地方積極宣傳，足以證明其參選意圖早已明確。

檢方指出，投票行賄罪屬於預防性犯罪，只要行為人向有投票權的人提出賄賂或不正利益，並以此要求對方在選舉中為一定投票行使，即使受贈者沒有答應支持，犯罪仍可能成立，不以對方實際收受後改變投票意向為必要。

檢也特別檢視林某過去送禮紀錄。林坦承，自己擔任客家文化基金會副執行長期間，並未出席模範父親、母親表揚活動，也沒有贈送禮品；古姓副主任也證稱，林某2022年落選後，2023年至2025年間，遇到相關表揚活動都沒有到場。

檢因此認為，林某所稱過去擔任議員時就有贈禮習慣，無法合理解釋為何卸任後連續兩年未出席，卻在準備重新參選期間，突然於兩場表揚活動外大量致贈禮品，且同步穿著競選背心、發送名片及拜託支持，已經超出一般社會禮尚往來的範圍。

專案小組蒐證完備後，於2026年10月7日傳訊林某等4人及相關證人到案，檢察官訊問後，諭知林某以30萬元交保，余姓主任及古姓副主任各以15萬元交保，劉姓秘書以10萬元交保。

檢方認為，林某等4人共同涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項行求賄賂罪，另考量，古姓副主任具有退休警官身分，過去還曾負責查察賄選勤務，本應具備反賄選觀念，卻仍參與相關送禮行為，加上4人面對偵訊均否認犯行，認為犯罪動機及犯後態度均有可議之處，因此具體向法院求處林姓候選人有期徒刑5年，余姓主任、古姓副主任及劉姓秘書各有期徒刑3年8月。