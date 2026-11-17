基隆市仁愛區林姓市議員候選人的父親，認購5桌媽祖遶境平安宴，再讓4名里長各帶里民享用，檢察官認涉賄選聲押。法官開庭訊問後，認林男犯罪嫌疑重大，且有有滅、串證之虞，裁定羈押禁見。

基隆地檢署今天指出，日前接獲檢舉，指林姓市議員候選人及林父共同涉嫌在今年5月間，招待選民參加宗教活動餐敘，有賄選嫌疑。

檢察官陳淑玲指揮基隆市警局刑事警察大隊、基隆市警一分局組成專案小組偵辦，昨天前往林姓候選人服務處、住處等4處地點搜索，查扣相關證物，並傳喚、通知共29人到案說明。

檢警查出，林姓候選人由父親操盤選舉，共同涉嫌利用媽祖遶境活動，5月30日舉辦平安宴機會，向主辦單位認購5桌（每桌10人、1萬2000元，合計6萬元），再邀約仁愛區4名里長，各率里選民免費出席餐會，席間林和林父都有向用餐的選民尋求支持。

檢察官訊問後，認林姓候選人、林父與4名里長均涉嫌違反公職人員選舉罷免法，對於有投票權之人交付不正利益罪，今早聲林父，林姓候選人命35萬元交保，4名里長分別命5至8萬元交保，其餘選民及證人請回。

基隆地方法院法官庭訊後指出，依檢察官提出的相關事證，可認林男涉犯選罷法嫌疑重大，且有事實足認有湮滅或勾串證人之虞，非予羈押顯難進行追訴，依刑事訴訟法裁定羈押，並禁止接見通信及禁止收授物件。