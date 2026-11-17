2026年選舉即將登場，台東地檢署偵辦關山鎮中福里里長選舉賄選案，查獲每盒價值398元的端午節禮盒共40盒，今依選罷法之行求賄賂罪嫌起訴中福里李姓里長候選人及盧姓友人。此外，鹿野鄉民代表第 3選區陳姓候選人涉現金賄選，檢察官昨發動搜索，並向法院聲請羈押禁見。

地檢署指出，關山鎮中福里李姓候選人在今年 6 月間購入聖保羅烘焙花園端午禮盒共 40 盒（每盒價值新台幣 398 元），李與盧姓友人一同發送給具有投票權的特定選民，以贈送物品之方式，向具投票權之選民行求賄賂，爭取選舉支持。

地檢署偵查終結，認定李姓及盧姓兩人涉犯公職人員選舉罷免法第 99 條第 1 項之「對於有投票權之人行求賄賂罪嫌」，依法提起公訴。

台東地檢署昨日指揮台東縣警察局，持搜索票前往鹿野鄉第3選區陳姓候選人及兩名共犯住處，查扣現金新台幣 1 萬 4000 元等物，傳喚陳等 18 人到案說明。

經檢察官訊問後認定，陳姓候選人及陳姓樁腳均涉犯公職人員選舉罷免法之對於有投票權之人行求、交付賄賂罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見，其餘共犯及選民均請回。